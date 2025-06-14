Ливан и Иордания открыли воздушное пространство

Tекст: Мария Иванова

Ливан открыл свое воздушное пространство, передает ТАСС со ссылкой на ливанское агентство NNA.

Министр общественных работ и транспорта Фаиз Расамни отметил: «Небо Ливана вновь открыто с 10.00 – приносим извинения всем пассажирам за доставленные неудобства, решение о закрытии воздушного пространства было принято нами исключительно в целях безопасности».

Авиакомпания Middle East Airlines объявила, что возобновит рейсы из Бейрута после 13.00, а прилеты в столицу начнутся после 14.00. Воздушное пространство Ливана было закрыто накануне из-за резкой эскалации между Израилем и Ираном, приведшей к проведению военных операций и взаимным ударам.

Иордания также вновь открыла свое воздушное пространство для внутренних и транзитных рейсов, сообщает диспетчерская службу аэропорта Аммана. По данным службы, для всех прибывающих в Иорданию самолетов обязательным условием остается наличие запаса топлива на полчаса возможного ожидания в воздухе.

Ранее воздушное пространство Иордании закрывалось из-за обострения ситуации в регионе, а затем частично открывалось только для рейсов в аэропорт Аммана по предварительным заявкам. На данный момент воздушное пространство Израиля и Ирана остается закрытым, а над Ираком и Сирией действуют аналогичные ограничения.

Российские авиакомпании, по решению Росавиации, не смогут выполнять рейсы над Израилем, Иорданией, Ираком и Ираном до 2.59 мск 26 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Offset отменил концерт в Москве из-за закрытия воздушных пространств.

Российские авиакомпании изменили маршруты полетов на Ближний Восток. Туристы могут рассчитывать на возврат денег за несостоявшиеся поездки, за вычетом фактических затрат, если рейсы отменялись из-за конфликта между Израилем и Ираном.