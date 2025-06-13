РСТ разъяснил правила возврата средств за отмененные туры

Tекст: Мария Иванова

Туроператоры могут частично вернуть средства за туры в Израиль и Иран, поскольку официальных рекомендаций от регуляторов пока не поступало, передает ТАСС.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) пояснили: «Туроператоры могут производить возврат за вычетом фактически понесенных расходов (авиабилеты, размещение), в соответствии с условиями договора и действующим законодательством».

В настоящее время авиакомпании корректируют расписание, маршруты и аэропорты прилета и вылета, что может увеличивать продолжительность полетов. РСТ напомнил, что в случае длительной задержки рейса пассажиры имеют право на возврат денежных средств при вынужденном отказе от перевозки.

Туроператор Anex предлагает туристам, чьи рейсы отменены, перебронирование на другие даты, альтернативные направления или возврат средств. Для изменения бронирования необходимо обращаться к своему турагенту. Туристы, находящиеся на курортах, смогут остаться в отелях до вылета, передает Ассоциация туроператоров России.

Ситуация обострилась после того, как Израиль начал операцию «Восстающий лев» против иранской ядерной программы. Власти Израиля закрыли воздушное пространство страны, аналогичные меры ввёл Иран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» продолжают работать в Иране и не пострадали после недавних ударов в регионе.

В Тегеране также работают более 50 артистов оркестра и дагестанский ансамбль «Лезгинка».

Российские дипмиссии в Израиле и Иране выступили с рекомендациями по безопасности для российских граждан из-за обострения ситуации.