Задержаны двое участников банды Басаева

В России задержаны двое членов банды Шамиля Басаева и эмира Хаттаба, их подозревают в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщает СК.

Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с ФСБ удалось задержать Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова, сообщается на сайте СК.

Оба подозреваемых, по версии следствия, вступили в банды Басаева и Хаттаба и участвовали в свершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В период с 7 по 24 августа 1999 года они участвовали в вооруженном мятеже и нападали на российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность в Ботлихском районе Дагестана, отмечает ведомство.

«В результате массированного прицельного обстрела участников банды, в том числе Бегельдиева и Отепова, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», – уточняет СК.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых. Во время предварительного расследования потерпевшими признали свыше 70 военнослужащих или их родственников, в отношении потерпевших проведено более 70 судебно-медицинских эксертиз.

«За совершение указанных преступлений в период с 1999 по 2019 годы осуждены и приговорены к срокам от 3 до 15 лет лишения свободы более 72 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы республики Дагестан. 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование в отношении 7 боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью», – заключает ведомство.

Напомним, В ноябре и декабре 2018 года были задержаны трое участников банды Басаева: Нажмудин Дудиев, Ибрагим Донашев и Шамиль Казбулатов.

В январе суд вынес приговор другому участнику боевику, входившему в состав бандформирования, Руслану Батаеву.