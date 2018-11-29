Задержаны боевики - участники нападения на псковских десантников

Задержаны двое участников банды Шамиля Басаева, участвовавших в нападениях на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщает СК России.

Двое ранее неизвестных участников группировки Шамиля Басаева, Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, были задержаны 28 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ России, сообщается на сайте СК.

Обоим задержанным в связи с особой тяжестью вменяемых преступлений суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оба подозреваемых проходят фигурантами по делу нападения на псковских десантников, в ходе которого погибло 84 военнослужащих ВС России.

«В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее за нападение на псковских десантников были осуждены тринадцать участников боестолкновения, включая гражданина Украины, члена УНА УНСО* Александра Малафеева, добавляет СК.

Среди нападавших также осужден житель Чечни Аюб Тунтуев, он получил 24 года и 11 месяцев лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей, другой участник, Максим Понарьин был осужден на пожизненный срок, передает РИА «Новости».

Также перед судом должны предстать другие подозреваемые – Артур Ушаев и Руслан Наматов.

Ранее другому арестованному члену банды Басаева, Хазваху Черхигову предъявили обвинение в нападении на Буденновск и убийство нескольких человек.