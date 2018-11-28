Боевику из банды Басаева предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинения в терроризме и нескольких убийствах члену банды Шамиля Басаева, принимавшего участие в Буденновске.

«В результате проведенных следственных действий, получены неопровержимые доказательства его участия в совершенном в 1995 году нападении в составе банды Басаева на город Буденновск», – сообщается на сайте СК России.

Следствие устанавливает роль и конкретные действия, совершенные обвиняемым в ходе нападения, проверяет причастность к другим преступлениям и принимает меры для поиска других участников банды, совершивших нападение, отмечает ведомство.

«С учетом наличия достаточных данных указанному члену банды предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 205 УК РФ (терроризм), пп. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват и удержание лиц в качестве заложников)», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, о задержании в Москве члена банды Басаева стало известно 20 ноября. Позднее были опубликованы кадры задержания боевика.

Летом 1995 года свыше 100 вооруженных боевиков, возглавляемых Шамилем Басаевым, атаковали Буденновск, взяли в заложники 1,5 тыс. человек, убили 129 из них и ранили 415, передает РИА «Новости».