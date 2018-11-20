Опубликовано видео задержания напавшего на Буденновск боевика

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с задержанием боевика, который 23 года назад участвовал в захвате заложников в Буденновске.

Видео длится 28 секунд. На нем мужчина представляется и поясняет причину своего задержания. Также приводятся архивные кадры, передает РИА «Новости».

О задержании боевика из банды Шамиля Басаева в Москве стало известно во вторник. Речь идет о Хазвахе Черхигове, который участвовал в нападении на Буденновск – тогда погибли 129 жителей, в том числе 18 милиционеров и 17 военных, еще 415 человек получили ранения. В заложники были захвачены более 1,5 тыс. граждан.

Более 30 боевиков приговорили к различным срокам лишения свободы, еще около 20 членов банды Басаева нейтрализовали. Суды по делу продолжались еще долгое время. Так, в декабре 2017 года два члена банды были приговорены к 15 и 13 годам, в июне 2018 года к 14-ти годам колонии приговорили еще одного участника нападения на Буденновск.