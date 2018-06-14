Участник нападения на Буденновск приговорен к 14 годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Бадрудди Даудова виновным в нападении на город Буденновск на Ставрополье в составе банды Шамиля Басаева летом 1995 года.

Даудов приговорен к 14 годам колонии общего режима, передает ТАСС.

В апреле Верховный суд России сократил сроки наказания Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву, осужденным за теракт в Буденновске в 1995 году.