Участникам нападения на Буденновск смягчили наказание

Верховный суд России сократил сроки наказания Рамзану Белялову и Магомеду Маздаеву, осужденным за теракт в Буденновске в 1995 году.

«Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда изменен. Подсудимым по совокупности преступлений назначено общее наказание: Белялову Рамзану на 14 лет и девять месяцев колонии общего режима, в отношении Маздаева Магомеда – на срок 12 лет и 10 месяцев общего режима», – цитирует «Интерфакс» апелляционное определение суда.

Осужденных освободили от наказания по статьям 126.1 (похищение человека) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК России в связи с истечением срока давности, заявили в пресс-службе суда.

В декабре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 15 и 13 годам заключения двух членов банды Шамиля Басаева, которые в июне 1995 года участвовали в нападении на город Буденновск.

Вооруженная группа в составе не менее 160 человек под руководством Шамиля Басаева совершила нападение на организации и жителей города Буденновска, захват заложников и террористический акт. В результате были убиты 129 граждан, причинен вред различной степени тяжести 317 местным жителям, захвачены в заложники 1586 граждан. Общий ущерб повреждений городу был оценен на сумму более 95,6 млрд неденоминированных рублей.