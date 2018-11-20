Боевика из банды Басаева задержали в Москве

В Москве задержан член банды Шамиля Басаева Хазвах Черхигов, сообщили в ФСБ.

Задержанный Черхигов участвовал в нападении на Буденновск, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Мужчину заключили под стражу.

В декабре 2017 года суд приговорил к 15 и 13 годам заключения двух членов банды Шамиля Басаева, которые в июне 1995 года участвовали в нападении на город Буденновск.

В июне к 14-ти годам колонии приговорили еще одного участника нападеня на Буденновск.