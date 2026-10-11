Против введения налога на сахар выступили девять министров Германии

Tекст: Ольга Иванова

Девять министров немецких федеральных земель от правящего блока ХДС/ХСС направили канцлеру Германии письмо с требованием отменить согласованный властями налог на сахар, передает РИА «Новости».

«Мы, министры, от имени ХДС/ХСС возглавляющие сельскохозяйственные ведомства федеральных земель, выступаем против введения налога на потребление сахаросодержащих продуктов», – приводит издание Welt отрывок из обращения.

По мнению авторов письма, правительству следует проводить просветительскую работу на тему здорового питания, а не вводить дополнительные налоги. Инициатива предполагает необоснованное вмешательство государства и увеличивает расходы граждан на продукты, а также приведет к снижению прибыли фермеров, которые уже сталкиваются с ростом цен на удобрения и дизельное топливо.

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