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12 декабря, среда | Последнее обновление — 12:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Задержан боевик из напавшей на псковских десантников банды Басаева
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Юго-Восточной Азии нужна дешевая российская электроэнергия
Для чего Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу
Коллапс в московском метро требует срочных решений
Украина приготовилась к масштабным боям в Донбассе
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Как объяснить Лолите Милявской, зачем она платит налоги
Митя Алешковский, Председатель совета фонда "Нужна помощь"
Давно хотел сказать. А сегодня прямо напрашивается. Задайте себе вопрос: что нам с вами надо делать, если наши налоги не работают так, как нам того хотелось бы? Стоять и бездействовать или все-таки что-то предпринять? Подробности...
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Ремонт отношений власти и общества с помощью Конституции
Олег Румянцев, юрист, государственный и общественный деятель
Для повышения эффективности Основного закона требуется набор «точечных» поправок. Но не политтехнологических, а направленных на действительное решение социально-экономических и политических задач. Подробности...
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«Солженицын» как пароль для русских
Дмитрий Ольшанский, публицист
Мне особенно приятно думать, что Солженицын – прожив всю свою длинную и невероятно увлекательную, как его книги, жизнь – так и остался именем вызывающим и раздражающим. Его по-прежнему жарко ненавидят ничтожества. Подробности...
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За что дерутся украинские депутаты
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Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну
Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеляПодробности...
Названа самая красивая девушка мира
На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучшихПодробности...
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«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
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