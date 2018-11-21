Задержан боевик из напавшей на псковских десантников банды Басаева

По подозрению в совершенном в 2000 году нападении на Псковскую дивизию ВДВ задержан еще один член банды Басаева – Шамиль Казбулатов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Во вторник «во взаимодействии с УФСБ по Ставропольскому краю по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ («Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих»), был задержан член банды Басаева Шамиль Казбулатов», передает РИА «Новости».

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

В данный момент устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе нападения в 2000 году, а также проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение.

Нападение на Псковскую дивизию ВДВ было совершено в 2000 году в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики объединенной вооруженной бандой под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Погибли 84 военнослужащих, четверым причинены ранения различной степени тяжести.

Напомним, в ноябре были задержаны боевики – участники нападения на псковских десантников.