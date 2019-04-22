Участника нападения на псковских десантников в 2000 году приговорили к 16 годам тюрьмы

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22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...

Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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Макрон станет великим восстановителем святынь

Владимир Добрынин, журналист
После того, как волна выражения сочувствия французам по поводу собора Парижской Богоматери улеглась, наступило время отрезвления и вполне циничных размышлений. Так бывает практически с любым нерядовым и странным событием. Подробности...
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            Участника нападения на псковских десантников в 2000 году приговорили к 16 годам тюрьмы

            22 апреля 2019, 18:34

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Житель Ставропольского края Шамиль Казбулатов приговорен Шатойским районным судом Чечни к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на десантников 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, сообщает Следственный комитет.

            «Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Казбулатов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, на высоте 776.0», – говорится в сообщении на сайте СК.

            Отмечается, что нападение было осуществлено с трех сторон. Казбулатов из автомата Калашникова калибра 5,45 мм прицельно стрелял в военнослужащих. В нападении, длившемся до 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

            СК сообщает, что собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по статье «посягательство на жизнь военнослужащих». Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

            Ранее были осуждены к длительным срокам лишения свободы 13 участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член «УНА-УНСО*» Александр Малофеев. Участники нападения получили различные сроки – в частности, Тамбий Хубиев осужден пожизненно.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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