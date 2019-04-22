Участника нападения на псковских десантников в 2000 году приговорили к 16 годам тюрьмы

Житель Ставропольского края Шамиль Казбулатов приговорен Шатойским районным судом Чечни к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на десантников 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году, сообщает Следственный комитет.

«Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Казбулатов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики, на высоте 776.0», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что нападение было осуществлено с трех сторон. Казбулатов из автомата Калашникова калибра 5,45 мм прицельно стрелял в военнослужащих. В нападении, длившемся до 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

СК сообщает, что собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по статье «посягательство на жизнь военнослужащих». Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее были осуждены к длительным срокам лишения свободы 13 участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член «УНА-УНСО*» Александр Малофеев. Участники нападения получили различные сроки – в частности, Тамбий Хубиев осужден пожизненно.