Эксперт объяснил, зачем по просьбе Гуайдо в Венесуэле ввели режим ЧП

«Для Гуайдо это будет новой попыткой перетянуть на свою сторону военных и часть чиновников», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение парламента Венесуэлы по просьбе Хуана Гуайдо объявить режим чрезвычайного положения после обесточивания большинства районов страны.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец напомнил, что согласно венесуэльскому законодательству, парламент обладает полным правом объявлять чрезвычайное положение. «Здесь нет никакого нарушения законодательства. Гуайдо может идти на такой шаг в качестве спикера парламента», – пояснил эксперт.

Хейфец убежден, что ввести режим ЧП депутаты были вынуждены из-за «нерадужной» ситуации в энергетике. «Авария на одном из энергетических объектов привела к отключению электричества в большей части страны и электроснабжение до сих пор не восстановлено в большинстве районов. Поэтому вкупе с имевшимися проблемами это усугубляет общую ситуацию, поскольку бьет по системе здравоохранения», – сказал Хейфец, добавив, что не было бы ничего удивительного в том, если бы режим ЧП объявил президент страны Николас Мадуро.

Впрочем, в произошедшем есть и политическая сторона. По словам эксперта, Гуайдо хочет показать, что управляет государством и предпринимает меры «по вытягиванию Венесуэлы из кризиса».

«Для Гуайдо это будет новой попыткой перетянуть на свою сторону военных и часть чиновников. Он хочет показать, что именно он руководит страной и поэтому надо переходить на его сторону», – считает эксперт.

Что касается ситуации с решением США отозвать из Венесуэлы до конца недели всех своих дипломатов, то Хейфец напомнил, что первым решение о разрыве дипотношений с Соединенными Штатами принял Мадуро.

«Решение было явно поспешное и неразумное на том простом основании, что у него не было фактических возможностей добиться вывода американских дипломатов. Если бы он попробовал сделать это силой, это могло бы послужить предлогом для начала военной операции против Венесуэлы под соусом угрозы жизни американским гражданам. В данном случае то, что дипломаты покидают страну, где нет электричества, – это распространенная схема, при которой дипломаты не работают. Так было в Ираке, Афганистане и ряде африканских государств. Так происходило недавно на Гаити, когда почти все страны вывели своих дипломатов из Порт-о-Пренса», – подытожил Виктор Хейфец.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне национальная ассамблея Венесуэлы одобрила запрос лидера оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо о введении в республике 30-дневного режима чрезвычайного положения в связи продолжительными перебоями с подачей электроэнергии.

Указ, предложенный Гуайдо, также обязует «вооруженные сил Венесуэлы мобилизовать все силы, необходимые для должной защиты объектов и сотрудников (государственной энергетической компании – ВЗГЛЯД) Corpoelec».

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Под угрозой оказалась и мобильная связь. Президент Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании. Последствия аварии ликвидируются до сих пор, многие районы страны по-прежнему остаются обесточенными. Более того, власти сообщили о том, что хакерами готовилась атака и на другую электростанцию.