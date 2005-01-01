Эксперт объяснил, зачем по просьбе Гуайдо в Венесуэле ввели режим ЧП

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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Расширение на восток не спасет НАТО от развала

В апреле 1999-го Билл Клинтон принимал в Вашингтоне лидеров 18 стран НАТО на праздновании 50-летия альянсаФото: Helene C. Stikkel/wikipedia.org
20 лет назад произошло первое расширение НАТО на Восток – три бывших союзника СССР стали частью атлантического альянса. Не прошло и двух недель, как самолеты НАТО начали бомбежку Югославии. Это совпадение было случайным, но более чем знаковым. Именно тогда Запад сжег все мосты к налаживанию отношений с Россией. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Почему Порошенко разонравился националистам

«Национальный корпус» пообещал стать незваной массовкой на митингах Порошенко – и срывать ихФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Будучи в Житомире, Петр Порошенко вновь стал грозить нашей стране, обещая нанести ракетные удары по российской глубинке. Так он, похоже, пытался понравиться своему ядерному электорату – крайне правым. Однако его митинг неожиданно заглушил рев «Порошенко за решетку!» из уст пришедших на митинг националистов. Что их так взбесило? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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Вытрезвители – это вредный советский пережиток

Антон Крылов, журналист
Ночёвки в «трезвяке» воспеты Высоцким и Шукшиным. В СССР вообще было много интересных общественных институтов, не доживших до наших дней, и возрождать их никто не собирается. Почему же зашла речь о вытрезвителях? Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Умер актер Владимир Этуш

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      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            Эксперт объяснил, зачем по просьбе Гуайдо в Венесуэле ввели режим ЧП

               12 марта 2019, 10:20
            Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Для Гуайдо это будет новой попыткой перетянуть на свою сторону военных и часть чиновников», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение парламента Венесуэлы по просьбе Хуана Гуайдо объявить режим чрезвычайного положения после обесточивания большинства районов страны.

            Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец напомнил, что согласно венесуэльскому законодательству, парламент обладает полным правом объявлять чрезвычайное положение. «Здесь нет никакого нарушения законодательства. Гуайдо может идти на такой шаг в качестве спикера парламента», – пояснил эксперт.

            Хейфец убежден, что ввести режим ЧП депутаты были вынуждены из-за «нерадужной» ситуации в энергетике. «Авария на одном из энергетических объектов привела к отключению электричества в большей части страны и электроснабжение до сих пор не восстановлено в большинстве районов. Поэтому вкупе с имевшимися проблемами это усугубляет общую ситуацию, поскольку бьет по системе здравоохранения», – сказал Хейфец, добавив, что не было бы ничего удивительного в том, если бы режим ЧП объявил президент страны Николас Мадуро.

            Впрочем, в произошедшем есть и политическая сторона. По словам эксперта, Гуайдо хочет показать, что управляет государством и предпринимает меры «по вытягиванию Венесуэлы из кризиса».

            «Для Гуайдо это будет новой попыткой перетянуть на свою сторону военных и часть чиновников. Он хочет показать, что именно он руководит страной и поэтому надо переходить на его сторону», – считает эксперт.

            Что касается ситуации с решением США отозвать из Венесуэлы до конца недели всех своих дипломатов, то Хейфец напомнил, что первым решение о разрыве дипотношений с Соединенными Штатами принял Мадуро.

            «Решение было явно поспешное и неразумное на том простом основании, что у него не было фактических возможностей добиться вывода американских дипломатов. Если бы он попробовал сделать это силой, это могло бы послужить предлогом для начала военной операции против Венесуэлы под соусом угрозы жизни американским гражданам. В данном случае то, что дипломаты покидают страну, где нет электричества, – это распространенная схема, при которой дипломаты не работают. Так было в Ираке, Афганистане и ряде африканских государств. Так происходило недавно на Гаити, когда почти все страны вывели своих дипломатов из Порт-о-Пренса», – подытожил Виктор Хейфец.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне национальная ассамблея Венесуэлы одобрила запрос лидера оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо о введении в республике 30-дневного режима чрезвычайного положения в связи продолжительными перебоями с подачей электроэнергии.

            Указ, предложенный Гуайдо, также обязует «вооруженные сил Венесуэлы мобилизовать все силы, необходимые для должной защиты объектов и сотрудников (государственной энергетической компании – ВЗГЛЯД) Corpoelec».

            Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Под угрозой оказалась и мобильная связь. Президент Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании. Последствия аварии ликвидируются до сих пор, многие районы страны по-прежнему остаются обесточенными. Более того, власти сообщили о том, что хакерами готовилась атака и на другую электростанцию.


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