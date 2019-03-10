Мадуро заявил об атаках на энергосистему Венесуэлы изнутри

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране есть внутренние силы, атакующие энергосистемы изнутри.

Он заявил, что после кибератаки система электроснабжения была восстановлена на 70%, но в полдень произошла «еще одна кибератака», вновь сломавшая систему, передает «Интерфакс».

Мадуро добавил, что вышел из строя и один из генераторов электроэнергии. Виновны в этом, по его словам, внутренние силы, «проникшие в энергетическую компанию изнутри».

«Мы ведем расследование и исправляем сбой, потому что есть много тех, кто нападает на электрическую компанию изнутри», – сказал он.

Ранее Мадуро заявил, что американские власти обладают технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей Боливарианской Республике.