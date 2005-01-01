Мадуро сказал, как США отключили электричество в Венесуэле

Американские власти обладают технологиями, которые могли спровоцировать отключение электричества по всей Боливарианской Республике, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в субботу на проправительственном митинге.

«Энергетическая промышленность Венесуэлы была саботирована при помощи технологий империи (США – прим. ВЗГЛЯД) и их самопровозглашенной марионетки (лидера оппозиции Хуана Гуайдо – прим. ВЗГЛЯД). Но нас не напугать», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что соответствующие технологии есть в распоряжении только у Соединенных Штатов.

Лидер Венесуэлы добавил, что напряженная работа по восстановлению энергоснабжения продолжается.

Напомним, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером в четверг. Под угрозой оказалась и мобильная связь. Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом».

В субботу в венесуэльском штате Боливар вспыхнул мощный пожар на подстанции «Сидор».