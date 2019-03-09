На электроподстанции в Венесуэле вспыхнул пожар

Мощный пожар вспыхнул в субботу, 9 марта, на подстанции «Сидор» в венесуэльском Боливаре, недалеко от столицы штата города Сьюдад-Боливар, сообщает интернет-издание Nacional.

На кадрах, опубликованных порталом, виден огонь и черный столб дыма над электроподстанцией, передает РИА «Новости».

Some close up photos of the Sidor Substation that exploded around an hour ago. The subsequent fire has destroyed the substation #Venezuela #SinLuz pic.twitter.com/SIgjAZ2UFr — CNW (@ConflictsW) 9 марта 2019 г.

Власти Венесуэлы пока не выступали с официальными заявлениями по этому поводу.

Жители Каракаса испытывают серьезные проблемы с мобильной связью – совершить обычный звонок по телефону или отправить СМС-сообщение практически невозможно. Как отмечает ТАСС, резкое ухудшение ситуации со связью произошло примерно в 11.00 по местному времени (18.00 мск). С тех пор телефоны подключаются к сети лишь периодически.

В венесуэльской столице по-прежнему нет электроснабжения, в большей части города не работают светофоры, отсутствует свет в тоннелях, нет электричества в магазинах.

Напомним, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения вечером в четверг. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции, провозгласивший себя главой Боливарианской Республики Хуан Гуайдо устроили перепалку в социальных сетях, обвиняя друг друга в отключении электроэнергии. Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом».