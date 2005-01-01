Парламент Венесуэлы по просьбе Гуайдо объявил в стране чрезвычайное положение

Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила запрос лидера оппозиции Хуана Гуайдо о введении в республике режима чрезвычайного положения в связи продолжительными перебоями с подачей электроэнергии, сообщает Agence France-Presse.

Гуайдо направил в Национальную ассамблею запрос о введении в Венесуэле 30-дневного чрезвычайного положения под предлогом необходимости получения международной помощи для восстановления энергосистемы страны, передает ТАСС.

Рассмотрев запрос Гуайдо, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила режим чрезвычайного положения на всей территории страны «из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии».

Указ, предложенный Гуайдо, также обязует «Вооруженные сил Венесуэлы мобилизовать все силы, необходимые для должной защиты объектов и сотрудников [государственной энергетической компании] Corpoelec».

Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Под угрозой оказалась и мобильная связь. Президент страны Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.