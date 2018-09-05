Бывшего «атошника» жестоко избили в центре Днепра

Экс-боец батальона ВСУ «Днепр-1», волонтер Олег Чистопольцев рассказал о своем избиении в Днепре (бывший Днепропетровск).

Инцидент произошел в центре города на улице Антоновича вечером во вторник.

«Дело было так – переходил я дорогу и из стоявшей в потоке авто услышал от молодого дерзкого спортика вопрос – Ты че улыбаешься? На который я, опять же из-за того, что находился в прекрасном настроении, спокойно на ходу ответил – езжай себе спокойно, ты тут не при делах. Спортику, видать, показалось этого мало, и он сказал, что сейчас припаркуется и что-то там...» – написал Чистопольцев в своем Facebook.

Затем экс-боец ВСУ сел в свое припаркованное неподалеку авто. «Примерно минут через 5 двери авто резко открыл спортик и сразу начал наносить удары руками ногами. Рядом с ним стоял еще один парень. После того, как я находившийся в невыгодном для защиты положении вышел из авто к избиению подключился и он», – рассказал Чистопольцев.

По его словам, нападавшим удалось пару раз сбить его с ног и нанести несколько ударов. Волонтеру ВСУ сломали руку, у него зафиксированы ссадины и несколько гематом.

«После того, как ситуация закончилась, я, естественно, вызвал полицию. Которая на вызов о нападении ехала 20-25 минут. За это время спортик вернулся за своим авто, припаркованным как оказалось, совсем рядом с моим. Физически препятствовать его уезду со своей поломанной рукой я уже не стал», – сообщил Чистопольцев.

Он добавил, что написал заявление в полицию, чтобы наказать «беспредельщиков». «На самом деле, именно Днепр тут не при чем. Думаю, подобное может произойти и в других населенных пунктах нашей страны», – заключил волонтер.

Отметим, в июне Украине заняла 152-е место в «Глобальном индексе миролюбия», став одной из самых немиролюбивых стран мира.