Россию включили в ТОП-10 наименее миролюбивых стран мира

Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, заняв 154-е месте в «Глобальном индексе миролюбия», опубликованном в среду Институтом экономики и мира (IEP).

Как передает Deutche Welle, по данным экспертов менее благоприятная ситуация, по сравнению с Россией, наблюдается лишь Центрально-Африканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

«Очень низкую» оценку получила также Украина (152-е место), а также Нигерия, Турция, Северная Корея, Пакистан и Судан. При этом за последний год Россия опустилась в рейтинге на одну строчку, Украина поднялась на две позиции. Белоруссия заняла 101-е место, почти все центральноазиатские страны получили «среднюю» оценку, а Казахстан занял 70-е место, получив «высокую» оценку.

Наиболее миролюбивыми государствами («очень высокая» оценка) признаны Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора категориях «безопасность в обществе», «продолжающиеся конфликты» и «милитаризация». В первой категории обращалось внимание на уровень убийств, число заключенных, число полицейских и восприятие преступности, в последней рассматривалось число военнослужащих, расходы на вооружение в соотношении к ВВП и экспорт оружия.

В целом, по данным издания, уровень миролюбия на планете снизился, при этом негативная тенденция продолжается четвертый год подряд.

Напомним, в 2017 году Россия оказалась на 151 месте в Глобальном индексе миролюбия.