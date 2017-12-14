Посольство заподозрило Британию в уничтожении вещдоков по «делу Скрипаля»

«Дезинфекция» в Солсбери могла быть уничтожением вещдоков по «делу Скрипаля», заявило российское посольство в Великобритании.

В посольстве заявили, что Великобритания нарушает международное право, пытаясь «замести следы постановочной провокации в отношении России», передает РИА «Новости».

Правительственный департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra) заявил, что вещество, которым отравили экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь, было в жидком состоянии.

Напомним, ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок».