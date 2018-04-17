В Британии заявили об отравлении Скрипалей «жидким» веществом

Вещество, которым отравили экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь, было в жидком состоянии, сообщил правительственный департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra).

В Солсбери вещество доставили в жидком состоянии, при этом для отравлении использовалась очень малая доза «Новичка», сообщает Би-би-си со ссылкой на Defra.

Кандидат биологических наук, эксперт по биологическому оружию Илья Духовлинов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что «Новичок» существует и в газовой, и в жидкой форме. В то же время гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов говорил, что «Новичок» – это не газ, а «нечто вроде сала, протертого на мясорубке», мазь.

Ранее ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей).

Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии. В России оно никогда не производилось.