На Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церкви

Украинская «Неправительственная организация верховенства права» потребовала признать, что у президента страны Петра Порошенко нет полномочий вмешиваться в деятельность церкви.

Иск от «Неправительственной организации верховенства права» поступил в Окружной административный суд Киева, говорится в сообщении суда.

«Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной радой Украины соответствующим постановлением», – сообщили в суде.

Подготовительное заседание по делу назначено на 13 ноября.

Ситуация вокруг Украинской православной церкви обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовки «украинской автокефалии» – административной независимости от других церквей.

В апреле Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви.