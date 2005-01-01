Константинополь создаст на Украине новую православную церковь

Константинополь намерен создать на Украине новую православную церковь, не выдавая томос ни одной из трех действующих там православных церквей.

Источник в Константинопольском патриархате сообщил, что «украинские иерархи напрасно считают, что томос будет выдан одной из существующих здесь церквей», так как будет создана «новая структура», передает «Коммерсант».

Так, «иерархи первично будут определены Константинопольским патриархом, а прихожане украинских церквей, а также священнослужители, будут иметь возможность влиться в Украинскую православную церковь в единении с Константинопольским патриархатом».

Однако остается «непроясненным» имущественный вопрос – кому будут принадлежать Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская лавры.

Ранее Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) предупредил, что «совместное служение с экзархами Константинопольского патриархата на Украине будет приостановлено».

В свою очередь митрополит УПЦ МП Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви.

По мнению Синода, посланники Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны «покинуть каноническую территорию УПЦ», а их «деятельность является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир Украины».

Одновременно с этим Синод призвал депутатов Верховной рады отказаться от реализации «рейдерских» законопроектов №4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), №4511 (об особом статусе религиозных организаций), №5309 (об изменении названия религиозных организаций) «как противоречащих конституции Украины и антицерковных».

Напомним, на Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью в стране.

УПЦ так называемого Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом, которая откололась от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме.

Украинская автокефальная церковь была создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о рисках колоссальных потерь, которыми грозит РПЦ «автокефалия Украины».