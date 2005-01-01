Константинополь создаст на Украине новую православную церковь

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27 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Доклад российских представителей в СПЧ ООН по Крыму довел украинскую делегацию до истерикиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Ранее такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
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Стартовал второй сезон сериала, который запустил Кремль

Замглавы администрации президента Сергей Кириенко сам курирует проект «Я – профессионал»Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В Москве и по всей России стартовал второй сезон олимпиады «Я – профессионал». За ее ходом наблюдают и в Кремле, и в штаб-квартирах крупнейших корпораций, и в ректоратах ведущих вузов. Судя по финалу первого сезона студенческого суперконкурса, на новые перспективы могут рассчитывать не только юные, но и взрослые, решившие круто изменить свою профессию. Какие испытания ждут участников нового сезона? Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Израиль не любит признавать своих ошибок

Андрей Бабицкий, журналист
Еврейское государство вообще с давних пор живет с ощущением, что мир обязан проявлять о нем особую заботу и учитывать все его желания. На самом деле, трагический инцидент с Ил-20 вполне мог быть исчерпан. Подробности...
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Право отморозить уши даровано нам Конституцией

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Зайди маятник слишком далеко, Россия, конечно, вспрянет ото сна, но на обломках самовластья напишут слово из трех букв. И уже только потом, в качестве уточнения, наши имена с адресами и телефонами. Подробности...
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Почему фейки победят журналистику

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок, как вздох, быстр, как сплетня, и неуловим, как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
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    Почему Израиль боится российских С-300

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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Константинополь создаст на Украине новую православную церковь

             27 сентября 2018, 10:10
          Фото: Global Look Press
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Константинополь намерен создать на Украине новую православную церковь, не выдавая томос ни одной из трех действующих там православных церквей.

          Источник в Константинопольском патриархате сообщил, что «украинские иерархи напрасно считают, что томос будет выдан одной из существующих здесь церквей», так как будет создана «новая структура», передает «Коммерсант».

          Так, «иерархи первично будут определены Константинопольским патриархом, а прихожане украинских церквей, а также священнослужители, будут иметь возможность влиться в Украинскую православную церковь в единении с Константинопольским патриархатом».

          Однако остается «непроясненным» имущественный вопрос – кому будут принадлежать Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская лавры.

          Ранее Синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) предупредил, что «совместное служение с экзархами Константинопольского патриархата на Украине будет приостановлено».

          В свою очередь митрополит УПЦ МП Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви.

          По мнению Синода, посланники Константинополя архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны «покинуть каноническую территорию УПЦ», а их «деятельность является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир Украины».

          Одновременно с этим Синод призвал депутатов Верховной рады отказаться от реализации «рейдерских» законопроектов №4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), №4511 (об особом статусе религиозных организаций), №5309 (об изменении названия религиозных организаций) «как противоречащих конституции Украины и антицерковных».

          Напомним, на Украине действуют три православные церкви. УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием является единственной признанной в православном мире церковью в стране.

          УПЦ так называемого Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом, которая откололась от РПЦ в 1992 году, в Москве именуется раскольнической, ее предстоятеля еще в 1997 году РПЦ предала анафеме. 

          Украинская автокефальная церковь была создана в 1917 году, главой ее является митрополит Макарий.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о рисках колоссальных потерь, которыми грозит РПЦ «автокефалия Украины».


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