УПЦ призвала Раду не принимать «рейдерские» антицерковные законопроекты

Священный синод Украинской православной церкви призвал Верховную раду не принимать антиконституционные законы, которые находятся на рассмотрении в парламенте; эти законопроекты имеют целью юридическую ликвидацию УПЦ, сообщает УПЦ МП.

«Священный синод призывает всех участников, которые работают над принятием законопроектов №4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), №4511 (об особом статусе религиозных организаций), №5309 (об изменении названия религиозных организаций), отказаться от этих законодательных намерений как противоречащих Конституции Украины и являющихся антицерковными», – передает РИА «Новости» сообщение синода УПЦ.

Синод отмечает, что эти законодательные инициативы выдвинуты ради «юридической ликвидации Украинской православной церкви» с помощью «рейдерского захвата через смену названия», а также с помощью «вмешательства в органы управления и захвата имущества».

На прошлой неделе наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что на Украине звучат угрозы захвата «московских» святынь.

Между тем, на Украине началась опись имущества УПЦ.