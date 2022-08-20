Американский историк назвал истинную цель США на Украине

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 13:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Американский историк назвал истинную цель США на Украине
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Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России, заявил философ, историк и лингвист Ноам Хомский мексиканской газете El Universal.
Автор считает, что Вашингтон желает отобрать у Москвы возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем, что способно накалить обстановку в мире до предела. Такое решение, по мнению философа, НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее – так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», – отметил Хомский.
Также историк выразил свое разочарование готовностью европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса «предателя» западных ценностей.
«Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов», – подчеркнул исследователь.
Также ученый отметил несправедливость подобного отношения к украинскому конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Ираке, Сирии или Ливии, так и о том, как происходящее на Украине подается в СМИ.
«Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на Украине «неспровоцированным» конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», – добавил лингвист.
Кроме того, давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря на постоянные протесты Москвы и предупреждения опытных американских политиков, Хомский назвал провокацией.
«Россия еще 30 лет назад – задолго до Путина – дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией», – резюмировал эксперт.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
Киссинджер потребовал от России территориальных уступок Украине
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», – приводит РИА «Новости» слова Киссинджера, сказанные им в интервью телеканалу CNN.
При этом 99-летний патриарх американской внешней политики выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России, считая, что последняя не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине. По мнению Киссинджера, Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под ее контролем.
В понедельник Киссинджер выразил мнение, что Америка довела международные отношения до состояния, когда в любой момент возможно начало горячей войны США с КНР и Россией.
Ранее Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Братья-наводчики ВСУ на коленях просили прощения у своих соседей
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В Херсонской области задержали братьев, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья.
29 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО по поселку Брилевка. По данным администрации Херсонской области, после обстрела были обнаружены тела пяти человек, включая троих детей.
«Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты», – цитирует ТАСС одного из братьев.
В результате июльского обстрела железнодорожная станция была полностью уничтожена, также разрушены жилые дома на улице, расположенной рядом со станцией. От некоторых домов остались лишь печные трубы.
Целая семья заживо сгорела в собственном доме после попадания в него американской ракеты из установки HIMARS. Братья-наводчики Олег и Денис Гузье оказались местными жителями. Наводчиками они вызвались поработать добровольно и бесплатно. Куратор из ВСУ сообщил им, что нужно всего лишь положить телефон с включенной геолокацией куда-нибудь на станции и бежать.
«Подложил телефон на сцепку, получается. Положил телефон, проверил, что он включен, и ушел, чтобы меня никто не видел», – рассказал один из братьев. Через несколько часов, по его словам, по станции ударила украинская армия.
После того как наводчиков задержали, их привезли в Брилевку для следственного эксперимента, передает РенТВ.
«Если бы было возможно, я бы все изменил. Я бы никогда такого не сделал», – заявил один из наводчиков.
Денис женат на девушке из Брилевки. Дом его тещи превратился в руины, как и все здания в радиусе 100 метров. Его родственники выжили.
«Вы ж всю семью мою погубили. Ты ж ходила, солдатам показывала, где они горели. Ты же бачила все. Ты ж выросла тут вот с такого возраста. Я вас никогда не прощу. Я вас в жизни не прощу. А там Бог судья вам», – заявила наводчикам жительница Брилевки.
Один из наводчиков обратился к жителям Украины.
«Я молю вас, не делайте такого больше никогда в жизни. Не слушайте тех пропагандистов украинских. Умоляю, не надо. Вы делаете хуже только для себя и своих родных», – призвал мужчина.
Ранее российские силовики задержали в Херсоне бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск.
До этого сотрудники полиции Донецкой народной республики задержали на окраине Донецка наводчика из батальона украинской нацгвардии «Донбасс», который должен был корректировать огонь артиллерии по позициям ополчения.
Кроме того, на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.
Союзные войска вошли в Соледар
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Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.
Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram
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Подразделение вооруженных сил Украины в Зайцево в Донецкой народной республике добровольно сложило оружие, сообщили в Народной милиции республики.
«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что перед этим артиллерия 3-й бригады Народной милиции нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям подразделения, после чего ВСУ направили с помощью мессенджера Telegram предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», – заключили в ведомстве.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270.
Двумя днями ранее сообщалось, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
Союзные силы России и Донбасса захватили на Украине важный трофей
Среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине, в рамках форума «Армия-2022» оказалась представлена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.
По словам одного из сотрудников российского военного ведомства, среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе спецоперации на Украине, на форуме «Армия-2022» оказалась представлена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами и позволявшая противнику засекать российских артиллеристов, отмечает ФАН.
Напомним, в прошлую пятницу в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России была уничтожена поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.
Заслуженный артист УССР: Польша воплощает югославский сценарий на Украине
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«Перенос останков советских воинов во Львове выгоден тем, кто хочет разделить украинское общество – разделить по линии сохранения исторической памяти», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее власти Львова решили вскрыть могилы советских воинов на мемориальном кладбище «Марсово поле».
«Понятно, что очевидная задача организаторов этого безобразного циничного акта – потоптаться сапогами по нашей общей памяти о войне. На Украине уже целое поколение воспитано такими «родства не помнящими Иванами». Они говорят своим отцам и дедам: «Вы – нафталин, «совки»! Зачем нам ваши памятники?» – говорит заслуженный артист УССР, композитор Владимир Быстряков.
Впрочем, у этой «акции» на самом деле есть еще и вторая, более глубокая подоплека, не исключает композитор. «Думаю, идея принадлежит польским политтехнологам или даже политикам – разделить украинское общество как раз на сторонников переноса и противников. Вроде бы локальные дрязги? Но такие конфликты подтачивают и без того разрозненное украинское общество. А в итоге Польше в будущем станет легче реализовывать принцип «Разделяй и властвуй» применительно к территории Украины. Югославский сценарий. Только тут будет: «Разделяй и отбирай», – пояснил Быстряков.
Сами же украинские власти в этой ситуации или ведут себя как коллаборанты польских политиков, или просто проявляют политическую импотенцию, добавил он.
В пятницу власти Львова приняли решение вскрыть захоронение советских солдат на мемориале «Марсово поле» и перенести их на новое место, какое – пока не решено. «На этом месте обустроят Мемориальный комплекс героев Украины в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета», – сообщили в горсовете.
«Марсово поле» – это воинский мемориал, на котором погребены 3800 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.
Напомним, что неделю назад в Черновцах по решению местных властей демонтировали памятник советскому солдату с монумента Победы, который был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов.
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Украина захотела поставлять российский газ в Европу вместо «Северного потока»
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Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставами газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзитных коридоров через Украину и Польшу.
«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», – приводит ТАСС текст сообщения, опубликованного пресс-службой ОГТСУ.
В качестве замены «Северному потоку» оператор предлагает прокачивать газ через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», а также по трубопроводу Ямал – Европа.
Накануне Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом власти Канады заявили об отсутствии возможности помочь Европе с поставками.
Названо самое слабое место НАТО
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Наиболее слабым местом НАТО является черноморское побережье, поэтому альянс стремится укрепить свои рубежи в этом регионе, пишет Bloomberg.
По данным агентства, на сегодняшний день около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в Трансильвании.
После начала спецоперации России на Украине страны НАТО вознамерились не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько беззащитным, передает РИА «Новости».
Эксперты отмечают, что Черное море для России — «ворота в Средиземноморье, а также путь к проецированию влияния на ближневосточные и африканские страны».
По словам аналитика Мэтью Орра, Россия отдает приоритет Юго-Восточной Европе. «Это показывает, насколько русские обеспокоены этим регионом, насколько они хотят иметь там сильное военное присутствие – и на это НАТО должна ответить», – говорит он.
СМИ сообщают, что после начала российской спецоперации на Украине члены НАТО договорились о создании четырех новых боевых групп для Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. При этом затраты на строительство объектов инфраструктуры в Румынии составят не менее 12,2 млрд долларов. При этом дороже всего обойдется зенитно-ракетная батарея ЗРК Patriot, подытоживается в материале.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно.
Минобороны: Ударом по позициям «Кракена» уничтожено около 20 американских наемников
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В районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными.
В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской народной республики, Новомихайловка, Старомлыновка ДНР, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Федоровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат.
Украинцы устроили драку на кинофестивале в Лейпциге
Проукраинские активисты попытались сорвать показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Украина в огне» на кинофестивале «globaLE» в Лейпциге и устроили драку, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как говорится в статье, демонстрацию фильма, в котором Майдан-2014 на Украине представляется как националистический переворот при помощи Запада, поддержали организаторы фестиваля и муниципалитет Лейпцига, выступающий спонсором мероприятия. После вмешательства проукраинских активистов возникла драка, для прекращения которой была вызвана полиция, сообщил «Московский комсомолец».
Напомним, в марте американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун поддержал проведение специальной военной операции российских войск по денацификации и демилитаризации Украины и объяснил ее предпосылки. Позже он предположил, что при самом мрачном раскладе из всех возможных руководство Соединенных Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, чтобы обвинить в этом Россию.
В Пентагоне заявили о планах поставок новых видов вооружения на Украину
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США изучают возможности поставок новых видов вооружений Украине, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.
По ее словам, США предоставит 1500 противотанковых ракет TOW и дополнительную тысячу систем «Джавелин». Также новый пакет помощи включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты такого типа уже находятся на вооружении украинских войск, передает РИА «Новости».
Кроме того, США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета «военной помощи» на общую сумму 775 млн долларов.
«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», – заявила чиновница на брифинге.
Она подчеркнула, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала администрации Байдена в результате достигнет 10,6 млрд долларов. Кроме того, США планируют передать Украине ЗРК NASAMS через 2–3 месяца.
Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ракетах AGM-88 HARM.
Арестович объяснил снижение поставок западного оружия Украине
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Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович объяснил, почему страны Запада перестали поставлять оружие на Украину. По его словам, оружия у Запада просто нет, об этом он заявил в интервью «Лучшему радио Израиля».
«У них его просто нет. Тут никакой тайны в этом нет. Дело в том, что западные страны хорошо поставляли вооружение в середине восьмидесятых, когда готовились противостоять пятимиллионной Советской армии, прущей к Ла-Маншу за две недели. Потом они решили, что конец истории наступил, Фукуяма им об этом официально объявил, поставил печать и все дружно разоружились», – сказал Арестович, видео опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».
По его словам, ставка западных стран в основном на авиацию. «Артиллерия – это сильно вспомогательные войска. А в советской модели, в которой до сих пор преимущественно пребывает украинская армия, как раз на артиллерию основная ставка. Они самолеты пока не поставляют, да еще в таком количестве. Самолеты поставить можно, невозможно поставить систему применения авиации, подготовки, на которую они потратили сотни миллиардов долларов и много-много лет», – пояснил Арестович.
Советник главы офиса президента Украины отметил, что Киев запрашивал поставки наземной артиллерии, однако у США артиллерии очень мало.
«У них этой артиллерии кот наплакал. Они бы и дали, но у них нет. Это у американцев, у европейских стран чуть получше с артиллерией, потому что у них не так хорошо с авиацией, но она тоже вся на перечет. Красноречивый пример – это Франция. CAESAR – отличные гаубицы, может лучшая машина в своем классе. Они нам отдали 18 из 90, которые находятся у Франции на вооружении. Это очень непростая история. Они нам отдали пятую часть», – заключил Арестович.
Напомним, страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину.
По данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
Отряд «Вагнеровцев» уничтожил опорный пункт украинских военных под Бахмутом
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Корреспонденты провели несколько дней на позициях наемников «ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Бахмута.
Все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя. «Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», – передает РИА «Новости» слова одного из «вагнеровцев», указывающего на останки в украинской форме.
«Семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких вот людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших», – рассказал другой наемник.
Бахмут, или, как его еще называют, Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.
Корреспонденты смогли понаблюдать за ходом сражения. На позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.
По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК «Вагнер» следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».
Как сообщают журналисты, от термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах. Выпущенный «Солнцепеком» пакет ракет устраивает локальный «армагеддон» на площади в несколько футбольных полей. Вагнеровцы корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог – цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.
«Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был «доволен», «аплодировал» нам. <...> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают», – пояснил командир разведывательного отряда.
Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Ракетный удар, нанесенный украинскими военными по изолятору в Еленовке с плененными бойцами запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», является попыткой Киева скрыть правду о преступлениях, совершаемых боевиками, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сдавшихся в плен азовцев украинские власти приговорили к смерти. Поэтому по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью был нанесен ракетный удар американской реактивной системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков «Азова». В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
По словам Шойгу, «радикальный национализм, который насаждал батальон «Азов», стал идеологией всей бандеровской Украины».
«Сегодня на брошенных позициях ВСУ российские военнослужащие находят большое количество экстремистской литературы. Участники конгресса смогут увидеть ее образцы на тематической выставке вооружения, военной техники и средств обеспечения, которые используют украинские националисты», – сказал министр обороны.
Ранее украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин.
Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных.
Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
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