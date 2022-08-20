Американский историк назвал истинную цель США на Украине

Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России, заявил философ, историк и лингвист Ноам Хомский мексиканской газете El Universal.

Автор считает, что Вашингтон желает отобрать у Москвы возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем, что способно накалить обстановку в мире до предела. Такое решение, по мнению философа, НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».

«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее – так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», – отметил Хомский.

Также историк выразил свое разочарование готовностью европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса «предателя» западных ценностей.

«Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов», – подчеркнул исследователь.

Также ученый отметил несправедливость подобного отношения к украинскому конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Ираке, Сирии или Ливии, так и о том, как происходящее на Украине подается в СМИ.

«Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на Украине «неспровоцированным» конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», – добавил лингвист.

Кроме того, давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря на постоянные протесты Москвы и предупреждения опытных американских политиков, Хомский назвал провокацией.

«Россия еще 30 лет назад – задолго до Путина – дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией», – резюмировал эксперт.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».