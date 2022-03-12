Минэнерго США оценило ситуацию с радиационной безопасностью на Украине

Министерство энергетики США не фиксирует каких-либо признаков того, что на Украине могли произойти выбросы радиации, заявила глава американского ведомства Дженнифер Грэнхолм.

«Мы не можем подтвердить утверждения о восстановлении энергоснабжения на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Украинские партнеры сообщили о доставке некоторого объема дизельного топлива для питания резервных генераторов. Восстановление внешнего энергоснабжения на Чернобыльской АЭС является важным шагом с точки зрения безопасности, и Россия должна действовать быстро, чтобы позволить восстановить энергоснабжение», – приводит слова Грэнхолм ТАСС.

«Мы по-прежнему обеспокоены отсутствием данных с систем мониторинга безопасности на Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС, что затрудняет для мирового сообщества слежение за материалами с этих объектов», – отметила Грэнхолм. Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что «персонал Чернобыльской АЭС и Запорожской АЭС работает <…> без надлежащего отдыха, что создает угрозу безопасности».

Как отметила Грэнхолм, Минэнерго США «продолжает следить за ситуацией» относительно ядерных объектов на Украине. «К счастью, системы мониторинга на большей части Украины все еще функционируют, и мы не зафиксировали каких-либо следов выбросов радиации», – пояснила Грэнхолм. Министр сообщила, что в четверг говорила с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и выразила «ему признательность за усилия для исправления ситуации в сфере безопасности». «Мы продолжаем поддерживать эти усилия», – утверждала Грэнхолм.

«Мы следим за сообщениями о повреждениях исследовательского объекта в Харькове», – добавила Грэнхолм. По ее версии, «в краткосрочной перспективе угроза безопасности является низкой», но обстрелы ядерных объектов должны прекратиться. По утверждению главы Минэнерго США, российская сторона «нарушает базовые принципы ядерной безопасности».

Накануне президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за быстрое восстановление белорусской стороной электроснабжения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). 9 марта украинский системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о полном обесточивании Чернобыльской атомной электростанции. После этого МАГАТЭ перестало получать данные от систем мониторинга Чернобыльской АЭС.

В тот же день Минобороны России обвинило украинских националистов в нанесении ударов по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС. В результате российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные источники питания. В связи с произошедшим Москва обвинила Киев в попытке спровоцировать аварию на ЧАЭС.

Кроме того, 9 марта Росгвардия взяла под контроль Запорожскую АЭС. В МИД объяснили, что Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине с целью недопущения ядерных провокаций со стороны боевиков, угроза которых реально существует. 4 марта на Украине заявили, что площадку Запорожской АЭС заняли российские военные. В тот же день Минобороны России обвинило Киев в «чудовищной провокации» на Запорожской АЭС.

27 февраля в Киеве заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС в рамках своих международных обязательств. Украина просила МАГАТЭ создать специальную рабочую группу для наблюдения за действиями России на ЧАЭС.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы подписавшие Будапештский меморандум страны предоставили Киеву гарантии безопасности. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. После этого Россия начала военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины, подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».

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