МИД объяснил смысл взятия под контроль ядерных объектов на Украине

Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине с целью недопущения ядерных провокаций со стороны боевиков, угроза этого реально существует, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В ходе спецоперации Вооруженными силами Российской Федерации был установлен контроль над Чернобыльской, Запорожской атомными электростанциями и прилегающими к ним территориями. Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также и иностранными наемниками сложившейся в этой стране обстановки для организации ядерных провокаций, а эти риски действительно существуют», – цитирует ТАСС дипломата.

По ее словам, контроль над ситуацией на Чернобыльской АЭС сейчас осуществляется совместно российскими военнослужащими, украинскими специалистами и национальной гвардией.

«Будучи обладателем развитой атомной отрасли, Россия полностью отдает себе отчет в потенциальных рисках для ядерной инфраструктуры и делает все от нее зависящее для обеспечения надлежащей безопасности ядерных объектов Украины», – сказала Захарова.

Ранее Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС. Объект находится за периметром станции с энергоблоками. Станцию взяли под контроль после подавления огневых точек российскими силами.