Украина предупредила о неспособности гарантировать безопасность на ЧАЭС

Киев не может гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС в рамках своих международных обязательств, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица заявил о «захвате ядерных объектов» российскими войсками в связи с чем «Украина не может в полном объеме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия».

Украина просит МАГАТЭ создать специальную рабочую группу для наблюдения за действиями России на Чернобыльской АЭС, так как «агрессия против Украины и действия на объекте в Чернобыле дают основания сомневаться в эффективности существующих режимов безопасности», передает РИА «Новости».

Кроме того, Киев призвал МАГАТЭ поставить вопрос о введении санкций в отношении строительства новых АЭС, разработанных Россией, а также провести международную ревизию ядерных материалов, находящихся во владении России.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны на Украине воздерживаться от действий, угрожающих сохранности ядерного материала и эксплуатации установок. Он заявил, что «ситуация на Украине по-прежнему вызывает у него серьезную озабоченность». При этом Гросси отметил, что «на данный момент станции работают в нормальном режиме эксплуатации, а находящийся в них ядерный материал остается под контролем».