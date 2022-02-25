ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС

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25 февраля, пятница | Последнее обновление — 11:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия закрыла небо для Британии
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Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
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Чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру между Россией и Украиной, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем.
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ВДВ России взяли под контроль район Чернобыльской АЭС
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Подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 24 февраля т. г., подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС», – передает ТАСС его слова.
Конашенков добавил, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Национальный университет обороны Украины призвал ВСУ сдаваться
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На сайте Национального университета обороны Украины появилось сообщение с призывом к ВСУ сдаться.
В сообщении на сайте говорится, что «можно по-разному оценивать события, происходящие сейчас, но давайте мыслить трезво: все действия, проводимые Россией, спровоцированы исключительно представителями действующей власти, которая привела Украину к катастрофической ситуации, поэтому не стоит поддаваться создаваемой ими панике и бросаться на защиту их интересов и уворованного имущества, оценивайте ситуацию без эмоций и помните, что ваша жизнь превыше всего».
«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Братья! Наши отцы, деды, прадеды не для того боролись с нацизмом, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты правили в Украине. Мы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается этого народа. Не выполняйте его преступных приказов. Призываем вас к благоразумию! Идите домой, к своим семьям!» – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «сегодняшние события связаны не с желанием ограничить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее для собственной наживы».
СМИ: Под Мариуполем начался бой за Волноваху
По словам очевидцев, сейчас идет ожесточенный бой за село Волноваха (Донецкая область).
Житель рядом располагающегося села Стыла Старобешевского района сообщил, что в ход идут все виды оружия, особенно активно – тяжелая артиллерия. Людям приходится прятаться в подвалах, пишет «Страна». Ранее издание сообщало, что под Волновахой для ВСУ складывается крайне напряженная ситуация. Есть угроза взятия группировккаи ВСУ в котел. А это откроет дорогу затем для окружения Мариуполя.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей, проживающих в Донбассе от украинских силовиков.
Стало известно о ракетном ударе Украины по российскому аэродрому
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В Сети появились сообщения о том, что ВСУ якобы ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, удар был нанесен либо «Точкой-У», либо с помощью БПЛА.
Источник издания «КП-Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах сообщил, что ВСУ ударили по российской стороне «Точкой-У», информация по погибшим и раненым уточняется.
По словам местных жителей, удар произошел примерно в семь утра.
«Слышали сильный грохот. Аэродром от города в десяти километрах примерно. Однако, несмотря на расстояние, лично я слышала взрыв или что-то похожее на него. Сильно испугалась, выскочила на улицу, думала вначале, что грохнуло около дома что-то», – рассказала одна из очевидцев.
Отмечается, что жители приграничного города стараются не выходить на улицы.
Источник также заявил, что «снаряд полностью уничтожил пограничный пункт пропуска, расположенный в 150-метрах от российско-украинской границы».
Ранее об инциденте сообщили Telegram-каналы «Крылья войны» и «Легитимный», опубликовав фото, на которых видно некую горящую территорию.
Официального подтверждения пока нет.
«Миллерово» – это военный аэродром в Ростовской области, расположенный в 5 км северо-западнее города Миллерово.
С 2009 по 2014 годы аэродром не эксплуатировался. 1 января 2014 был восстановлен 31-й истребительный авиационный полк. В качестве основного вооружения истребители Су-30СМ новой постройки, поступающие с 2015 года. На середину 2017 полк получил на вооружение около 18 самолетов Су-30СМ.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали не меньше 14 попаданий снарядов с территории Украины.
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СМИ: Российские войска заняли аэропорт Гостомель под Киевом
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В поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов, сообщают СМИ.
Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов, сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на CNN 24 февраля.
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пока эту информацию не подтвердил. На его официальной странице говорится, что бои ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.
«Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась», – сообщает издание со ссылкой на нацгвардию Украины в Twitter.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км северо-западнее Киева. На аэродроме имеются закрытые отапливаемые ангары, позволяющие выполнять регламентные и ремонтные работы на воздушных судах любого класса, в том числе и на Ан-225, Ан-124, «Боинг 747». На аэродроме базируются самые крупные в мире транспортные самолеты Ан-225 и АН-124-100, принадлежащие авиакомпании Antonov Airlines.
Рок-музыкант: Большинство украинцев воспримет спецоперацию РФ как освобождение
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«Для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД родившийся в Киеве композитор, исполнитель, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, комментируя ситуацию между Россией и Украиной и призывы звезд остановить «войну».
Юморист Максим Галкин в своих социальных сетях высказался о ситуации на Украине: в своем после он призвал остановить «войну». При этом в комментариях задались вопросом, почему он на протяжении нескольких лет не обращал внимания на происходящее в Донбассе и решил прокомментировать ситуацию только сейчас. Певец Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал стороны сесть за стол переговоров. В свою очередь телеведущий Иван Ургант написал у себя на странице: «Страх и боль. Нет войне».
«Я не знаю, какова позиция моих коллег, но я слышал новости от моего друга-гитариста из города Донецк, а до недавнего времени у меня весь коллектив состоял из жителей Донецка. Я сейчас собираюсь и сам ехать в Донецк, был так неоднократно, не понаслышке знаю, что такое обстрелы украинской армии мирных жителей Донецка и Луганска. Поэтому, для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – говорит Поддубный.
Он поясняет, что если бы действия со стороны России не начались бы, то в течении полугода–года или максимум двух лет англичане с американцами «накачали бы Украину оружием и до такой степени довели бы обнищание населения, что настоящая война между русскими и украинскими людьми стала бы вполне реальной».
Более того, по его словам, данная спецоперация была предназначена для того, чтобы в первую очередь обеспечить лояльность Украины по отношению к России и предотвратить вхождение в блок НАТО. «Товарищ Зеленский сказал, что будет заниматься вопросом изготовления ядерного оружия. И всем понятно, против кого оно было бы направлено», – рассуждает композитор.
Собеседник делится, что для него было огромной радостью признание суверенитета Донецкой и Луганской республик Россией. «А сейчас я рад, что наконец-то для жителей Донецка и Луганска закончился этот ад, когда гибнут дети, более 200 были убиты украинской артиллерией. Поэтому, я не знаю, что там мои коллеги, и как они высказываются, но зло должно быть наказано», – убежден Поддубный.
По его мнению, в ближайшее время на Украине должна быть установлена переходная власть. Кроме того, он убежден, что большинство украинских людей воспримет шаг России положительно «как освобождение».
«Это остановка крупных серьезных бесконтрольных военных действий. Купировав Украину, будет гораздо проще все регулировать и договариваться с людьми из Америки и Англии, потому что они умеют договариваться только с теми, у кого есть сила. Украина в их руках абсолютная марионетка, которая выполняет их приказы», – считает певец.
Он подчеркивает, что наверняка знает одно – русская армия никогда не будет воевать с мирными жителями. «Командование российской армией избрало единственный возможный и очень правильный путь: предупредить всех украинских военнослужащих, чтобы они складывали оружие, потому что против российской армии им, конечно, воевать совершенно невозможно. Они 8 лет кричали, что воюют с российской армией, а теперь хватило практически суток для того, чтобы от их армии не осталось практически ничего», – заключил Поддубный.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.
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Конашенков объявил потери Украины в ходе первого дня спецоперации
Удары российских Вооруженных сил вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Турция ответила на запрос Украины о закрытии проливов для российских судов
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Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у России будет право использовать их для возвращения флота на базу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтре предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтре. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтре также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Хюрриет» слова министра.
Напомним, в четверг Украина запросила у Турции ограничение прохода российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.
Во время репортажа CNN российские военные начали штурм аэропорта под Киевом
Штурм российскими войсками аэропорта в окрестностях Киева попал объектив камеры во время записи сюжета американского телеканала CNN.
Корреспондент в репортаже говорит про международный аэропорт, однако местность на кадрах похожа на территорию, предположительно, аэропорта «Антонов», который расположен в 25 км от Киева.
На видео заметны военные, которых журналист называет российскими. По его словам, теперь они контролируют этот аэропорт.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Перекрытый Украиной Каховский гидроузел разблокирован, вода по каналу пошла в Крым
Опубликованы кадры освобождения Каховского гидроузла, который Украины перекрыла, чтобы не пускать воду в Крым. Сейчас он разблокирован. Вода по Северо-Крымскому каналу пошла в Крым.
Ранее сообщалось о появившейся российской бронетехнике на Каховской ГЭС, передает РЕН ТВ.
Глава Крыма Сергей Аксенов до этого дал поручение подготовить перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал для приема воды из Днепра.
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса, который с прошлой недели обстреливают украинские силовики.
Киев заявил о потере контроля над Чернобыльской АЭС
Российские военные контролируют территорию Чернобыльской атомной электростанции, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно», – приводит его слова агентство УНИАН.
Ранее сообщалось, что российские войска вошли с территории Белоруссии в зону Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, охранявшие радиоактивные отходы, якобы оказывали ожесточенное сопротивление.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
МВД Украины: Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС
Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС, бои идут возле ЧАЭС, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
По словам политика, войска зашли с территории Белоруссии.
«Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!», – цитирует Геращенко «Страна.ua».
Ранее об этом же сообщал президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.
«Российские силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась», – писал глава страны в Twitter.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Минобороны: Российские войска восстановили возможность подачи воды в Крым
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Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал, по которому ранее осуществлялась подача воды в Крым.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
Согласно его данным, операция позволила разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
При этом подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и гидросооружений, сообщил советник главы республики Олег Крючков, сообщает РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, 24 февраля Владимир Путин сообщил о начале спецоперации для помощи Донбассу, который находится под обстрелом украинских силовиков. Цель операции – демилитаризация Украины, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, уточнил российский лидер.
Опубликованы фото взорванного украинскими войсками моста под Киевом
Украинские СМИ публикуют фото взорванного украинскими войсками моста через реку Тетерев в 70 километрах от Киева.
На снимке запечатлен разрушенный мост с перилами, покрашенными в цвета украинского флага. Фото опубликовали в Telegram-канале украинского издания Страна.ua.
«Под Иванковым (70 километров к северо-западу от Киева) также взорвали мост через речку Тетерев», – написано под фото.
Согласно данным СМИ, мост взорвали украинские войска.
Ранее стало известно, что украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение.
Житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
Зеленский допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.
«Мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины», – отметил президент Украины в видеообращении, размещенном в ночь на пятницу в его Telegram-канале. «Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус», – заявил Зеленский.
«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?» – добавил украинский президент.
Ранее на Украине заявили, Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. При этом Россия ждала бы от Украины решения концептуальных проблем, в том числе нейтрального статуса.
В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы ряда европейских участников альянса. В тот же день президент Владимир Путин назвал планируемое вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России, при таком сценарии уровень военных угроз для России кардинально повысится, многократно возрастет опасность внезапного удара по России. Он обратил внимание, что в случае развертывания радиолокационного оборудования на Украине, НАТО сможет контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Напомним, в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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Эксперт назвал высокоточное оружие главным фактором операции на Украине
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В ходе операции на Украине ВС РФ задействует сухопутные силы по-минимуму, основные задачи будут решены с помощью ракет «Калибр». Наши солдаты-срочники в массовом порядке вряд ли появятся на Украине. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием и только по военным целям.
В наше время произошла трансформация военных конфликтов, поясняет член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Уже не создаются группировки сухопутных сил, танковые группировки, мотопехота, как это было во времена Второй мировой войны и даже в относительно недавних конфликтах. Военные действия сейчас начинаются с ракетно-бомбовых ударов по узлам связи, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов, коммуникациям, аэродромам. При при этом российская армия применяет высокоточное оружие новейших образцов», – предполагает Бартош. По его словам, в миротворческой операции на Украине наша армия может применить крылатые ракеты класса «земля-земля», например, системы «Калибр».
«Позднее, возможно, будет активно использоваться и авиация. Но она может быть применена только при условии подавления украинской системы ПВО в зоне возможных боевых действий. Уже появилось сообщение о том, что украинская система ПВО подавлена. Но к этой информации все же нужно очень осторожно относиться», – уточняет военный эксперт.
«Кроме того, сегодня при ведении боев активно вводятся в действие силы специальных операций, используются диверсионно-разведывательные группы. Таких операций, где, как в советских фильмах о войне, за танками бежит пехота с автоматами, уже не планируется. Направлять срочников на такой сложный конфликт наше командование, думаю, не будет. Скорее всего, наш контингент будет состоять из частей, сформированные на контрактной основе», – говорит Бартош.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства.
Вскоре Воздушно-космические силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам украинской военной инфраструктуры. В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя. ВКС также нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Всего в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщает «Лента.ру». В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
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