Помощница Агурбаш опровергла информацию о ее задержании в Москве

Певица Анжелика Агурбаш находится на светском мероприятии, информация о ее задержании в Москве не соответствует действительности, заявила помощница певицы. «Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов», – приводит ТАСС слова ее помощницы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что певица Анжелика Агурбаш доставлена в один из отделов столичной полиции, где ее допрашивают по делу, возбужденному в Белоруссии за оскорбление президента и разжигание розни. До этого представитель певицы заявил, что Анжелика Агурбаш, которую просит выдать генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно. Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия. По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия». Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений». После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Шведская музыкальная группа ABBA после почти 40-летнего перерыва представит новые песни на шоу с голограммами, сообщило издание The Sun. «ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно», – сообщил источник британскому таблоиду, передает РИА «Новости». Группа запустила новый сайт ABBA Voyage, где ее поклонники могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей. В Twitter-аккаунте ABBA Voyage также размещено сообщение с изображением четырех светящихся планет на черном фоне и указанием даты: 02.09.21. Издание отмечает, что помимо новых песен ожидается шоу с голограммами. Это планировалось еще в 2019 году, однако реализации мешала пандемия коронавируса. По данным шведских СМИ, речь идет о пяти новых песнях. ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен. Ранее американская музыкальная рок-группа Guns N ’Roses представила свою первую с 2008 года песню, она носит название Absuяd. Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом 25 августа 2021, 18:34

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом, сообщают СМИ. По данным портала «78.ru», 90-летнему актеру стало плохо два дня назад, когда он отдыхал на даче. В среду Краско обратился в поликлинику, оттуда врачи госпитализировали актера в Центр имени Алмазова. Уточняется, что артисту диагностировали инсульт и сейчас он находится в реанимации. Иван Краско – известный советский и российский актер, в 1992 году ему было присвоено звание народного артиста России. Также он является лауреатом премии «Золотая маска». Краско сыграл главные роли в фильмах «В гавань заходили корабли», «Личное дело капитана Рюмина», «Чудесный доктор», «День рождения», «Подлинная история поручика Ржевского». Участника совершавшей убийства в 1990-е банды в Белоруссии задержали в Петербурге 25 августа 2021, 12:13 Текст: Алексей Дегтярев

Участник преступной группы, совершившей четыре убийства в Белоруссии 20 лет назад, задержан в Петербурге, он сменил фамилию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Задержан уроженец Республики Белоруссия, разыскиваемый за совершение на территории этого государства особо тяжких преступлений более 20 лет назад», – цитирует Волк РИА «Новости». По версии следствия, в 1998 году мужчина в составе вооруженной банды провел 10 нападений на граждан, четверо из них были убиты в Минске и Витебской области. При задержании в 1999 году он оказал вооруженное сопротивление, смог скрыться и был объявлен в розыск. «Полицейскими было установлено, что подозреваемый переехал в Россию и поменял фамилию. Выяснилось, что в настоящее время мужчина проживает в Петербурге», – пояснила представитель ведомства. Подозреваемого задержали и доставили в полиции для проведения проверки и передачи инициатору розыска. Ранее в Москве задержали жителя Белоруссии, обвиняемого в республике в совращении 12 малолетних мальчиков, он работал тренером по плаванию. Украинские пограничники не пропустили привитых «Спутником V» белорусов 27 августа 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщила пресс-служба госпогранслужбы Украины. Белорусы прибыли в пункт пропуска «Сеньковка» в четверг вечером и предъявили сертификаты о полной вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости». «Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») ... не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что после этого гражданин Белоруссии предложил пограничникам 50 долларов взятки, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили на Украину. Пограничники сообщили полицейским о предложении взятки, деньги у гражданина изъяли, белорусов через границу не пропустили. Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». По данным ВОЗ, новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября. Курц рассказал о закрытых переговорах с Лавровым в Вене 25 августа 2021, 23:20 Текст: Антон Антонов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ему «было очень приятно встретиться» в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым. На переговорах, по словам канцлера, обсуждались борьба с коронавирусом, ситуации в Афганистане и Белоруссии. Кроме того, как сообщил Курц, «переговоры были посвящены гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству». Также стороны обсудили «отношениям между ЕС и Россией», передает ТАСС. Напомним, переговоры проводились в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя. Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому 27 августа 2021, 18:35

Фото: ЕТВ LIVE/YouTube

Текст: Вера Басилая

Один из основателей известного музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, он находится в реанимации с поражением легких на 80% в одной из больниц Екатеринбурга. «Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте». Брат музыканта Тимофей Бурдин уточнил, что у музыканта поражено 80% легких. «У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», – написал он. Владимир Бурдин – русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации». В настоящее время выступает сольно. Его песни исполняли также ансамбли «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», «Группа альтернативного попса», «Неправильные пЧЕЛЫ», «Сонце-Хмари». Товарооборот Белоруссии и России резко увеличился в первом полугодии 2021 года 25 августа 2021, 18:47 Текст: Елена Мирошниченко

По данным Федеральной таможенной службы товарооборот Белоруссии и России вырос на 37% и составил 17,5 млрд. долларов, рассказал торговый представитель России в республике Юрий Золотарев. Он отметил, что экспорт России в Белоруссии – 10,3 млрд. долларов, рост составил 48%. В свою очередь белорусский экспорт вырос на 24% и составил 7,2 млрд. долларов, передает Sputnik Белоруссия. Сообщается, что основными товарами российского экспорта в Белоруссию традиционно являются нефть, природный газ, черные металлы электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них. «Наиболее весомый рост мы наблюдаем по поставкам российской нефти и природного газа. Прирост составил 83%. На второй позиции продукция химической промышленности и связанных с ней отраслей. Темп роста составил почти 45%. На третьем месте строительные материалы, инструменты, недрагоценные металлы и изделия из них – рост 42%», – сказал Золотарев. При этом основными товарами белорусского экспорта традиционно является молочная продукция, средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства, мясо, изделия из черных металлов. «В целом из Беларуси в Россию поставляется около 80% от всего белорусского экспорта молочной продукции, около 85% готовой мясной продукции, 60% мяса», – сообщил эксперт. Кроме того, наиболее высокое увеличение показала такая группа товаров как строительные материалы и инструменты. «По минеральным продуктам – это прежде всего бензины, дизельное топливо, мазут рост составил почти 9%. По продовольственным товарам и сельхоз сырью рост составил всего 5%. Но хотел бы обратить внимание, что в стоимостном выражении это 2,1 млрд. долларов», – сказал Золотарев. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что товарооборот между Украиной и Россией за последние шесть лет сократился в шесть раз, с 37 до 7 млрд долларов ежегодно. В Карелии от отравления алкоголем скончался пятый белорус 25 августа 2021, 13:02 Текст: Алексей Дегтярев

Количество погибших граждан Белоруссии, отравившихся суррогатным спиртным в Карелии, выросло до пяти человек, один из пострадавших скончался в больнице, сообщили в минздраве региона. «Умер еще один человек [из отравившихся], в республиканской больнице [Карелии]», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В стационарах остаются трое пострадавших. Состояние оставшихся на лечении оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что в Пудожском районе Карелии четыре человека скончались после отравления суррогатным алкоголем, еще четверо находятся в больнице. Все они являются гражданами Белоруссии. Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении ими метилового спирта. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц»). Брокеры спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» импорта в Россию 26 августа 2021, 11:44 Текст: Алина Назарова

Российские таможенные брокеры ожидают, что после 31 августа из-за отмены Минском нулевого НДС существенно упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию. Так, президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская заявила РБК, что раньше российские предприниматели привлекали местных операторов для ввоза товаров через Белоруссию. За счет этого они могли отсрочить выплату НДС и не изымать средства из оборота на отчисление налогов. Теперь использование такой схемы невозможно. По словам Шленской, ситуация сыграет на руку официальным компаниям-посредникам, способствующим импорту товаров в Россию. В то же время гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов считает, что с осени от «белорусского» коридора могут отказаться до 70% российских предпринимателей. «Это была «серая» схема, которая позволяла компаниям экономить на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом: его можно было не ставить на баланс и тому подобное. Отмена данной льготы по НДС уравняет условия для всех участников рынка», – отметил Мартьянов. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации отечественные перевозчики окажутся в выгодном положении, а белорусские могут понести потери, так как весь грузопоток с сентября достанется россиянам. По словам коммерческого директора логистического оператора ГК AKFA Алексея Чернышева, белорусские таможенники «не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть». Однако отмена Минском льготы по НДС поможет российским импортерам, работающим в правовом поле, снизить конкуренцию с менее добросовестными поставщиками, подчеркнул Чернышев. Анжелику Агурбаш доставили в полицию в Москве 27 августа 2021, 19:00

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Массовую драку неподалеку от Минска начали футбольные фанаты-неонацисты, в отношении них составили административные протоколы, сообщили в МВД Белоруссии. Неподалеку от Минска в среду задержали более десяти футбольных фанатов, в том числе несовершеннолетних, они участвовали в массовой драке, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны. «Зачинщиками договорной драки оказались фанаты-неонацисты... Установлено, что минчане в возрасте от 15 до 21 года прибыли в лесной массив возле поселка Сосны целенаправленно для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате», – указали в ведомстве. С собой молодые люди взяли баллончики с перцовым газом, приспособления для нанесения телесных повреждений, средства для оказания медицинской помощи, а также предметы с символикой, признанной экстремистской. Во время оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что организаторы драки – сторонники неонацистской идеологии. «За хулиганские действия в отношении лидеров и активных участников местных околофутбольных группировок составлены административные протоколы», – указали в МВД Белоруссии. В июле в Калининграде полицейским пришлось вмешаться в конфликт между футбольными фанатами у одного из баров. Отмечалось, что конфликт произошел между футбольными фанатами «Зенита» и «Локомотива». Названо количество выявленных нелегалов на белорусско-польской границе 26 августа 2021, 16:48 Текст: Елена Мирошниченко

Пограничники Польши с начала августа выявили более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, говорится в сообщении польских пограничников в Twitter. «С начала августа сотрудники Пограничной стражи зафиксировали более 3 тыс. попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Вчера таких попыток было 71, задержаны 20 иностранцев», – приводит сообщение RT. Ранее Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью. Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Лукашенко объяснил, зачем выращивает арбузы на своем участке 25 августа 2021, 13:53 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы на своем приусадебном участке в экспериментальных целях, а не ради пиара. «Арбузы – это не потому, что пиар какой-то... Я экспериментирую, смотрю, что надо. Потому что кормить людей – это вопрос номер один», – приводит пресс-служба слова Лукашенко. Он отметил, что лично проверяет наработки белорусских ученых. Лукашенко уточнил, что начинал в свое время с одного голландского сорта арбуза. «Вчера мы собирали пять разных сортов. Мне прежде принесли, на кухню поставили кусочки, пять сортов этих арбузов. Я определил два лучших. Белорусский уже неплохой. И когда-то, когда начал этим заниматься, сказал: придет время, мы будем это возделывать. Сегодня вообще ничем не отличается наш арбуз от того, что мне Эмомали Шарипович Рахмон прислал (президент Таджикистана). И специалисты говорят, что это даже полезнее для нас», – сказал Лукашенко. Также президент указал, что аналогичный подход и в отношении других культур, например новых сортов картофеля, президент собирает урожай и изучает результат. «Картофель, который наши ученые делают, ... он даже по вкусу другой. Во-первых, он чистый – в первый раз высевается, еще не набрал всякой заразы, по технологии правильно возделывается. И вот таким образом я наблюдаю, что ученые дают производителям. Точно так рапс, травы», – пояснил белорусский лидер. Кроме этого Лукашенко раскритиковал случаи бесхозяйственного отношения к технике и урожаю во время уборочной кампании в Белоруссии. Он назвал катастрофой проявления «безалаберности, недисциплинированности и неисполнительности». В 2018 году Лукашенко принял участие в сборе урожая на своем приусадебном участке. В Белоруссии отказались возбуждать дело о действиях силовиков во время митингов в Минске 26 августа 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

Действия правоохранителей во время протестных акций в Белоруссии в прошлом году соответствовали законам страны, потому необходимости в возбуждении дел по этим фактам нет, сообщил Следственный комитет республики. «Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства. Там подчеркнули, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о якобы имевших место случаях превышения служебных полномочий, которые выражались «в пытках, сексуальных издевательствах» не нашли объективного повреждения. Это в том числе следует из пояснений самих заявителей, указали в СК. С 9 по 15 августа 2020 года в ЦИП и ИВС ГУМВД Мингорисполкома доставили свыше 2 тыс. задержанных, при этом численность правоохранителей составляла порядка 50 человек. «Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны сотрудников органов внутренних дел обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей – это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, индивидуальные предприниматели и студенты», – пояснили в СК. Часть из них ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления. Также во время проверки выявили десятки лиц, намеренно нарушавших общественный порядок, и создававших «все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств». «Цель таких действий – последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения «политического убежища» в других странах», – подчеркнули в ведомстве. Напомним, массовые протестные акции прошли по всей Белоруссии после 9 августа 2020 года, это случилось после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов 27 августа 2021, 18:54 Текст: Елена Мирошниченко

Верховный суд Белоруссии (ВС) удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). «Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ признаны не имеющими важности, а представитель ответчика «неправильно понимает закон», – передает сообщении БАЖ ТАСС. Напомним, в марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в стране.