Лукашенко поздравил США с Днем независимости Представитель Агурбаш заявил о ее российском гражданстве после требования Минска о выдаче Белоруссия попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш 5 июля 2021, 13:26

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. «Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия в отношении Агурбаш А.А.», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. В отношении артистки санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с этим в Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия». Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений». После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.

В Раде предсказали объединение России, Украины и Белоруссии 3 июля 2021, 05:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости, предсказав объединение республики с Россией и Украиной. «Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», – приводит слова украинского парламентария РИА «Новости». Депутат назвал белорусский народ «родным и братским», подчеркнув, что жители соседней страны смогли защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по словам Кивы, потеряла. Парламентарий отметил, что белорусы всегда будут для украинцев «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое». Кива также добавил, что украинский народ всегда будет нести сердце любовь к своим славянским соседям. Напомним, в четверг белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России 2 июля 2021, 20:05

Фото: Сергей Войник/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Раскрытые в Белоруссии «спящие» террористические ячейки намеревались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в городе Вилейка в Минской области, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Эти ячейки, называющие себя «отрядами самообороны», намеревались подорвать узел связи ВМФ России, Лукашенко признался, что обсуждал происшествие с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону, передает БелТА. «Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», – пояснил Лукашенко. Узел связи ВМФ России в Вилейке (радиостанция «Антей») работает там с 1964 года, он обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ с атомными подлодками, несущими дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер. Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка 2 июля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко. Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства. Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции. Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной». Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Белоруссия сообщила о скором согласовании пакета союзных программ с Россией 4 июля 2021, 22:56

Фото: vpk.gov.by/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. По его словам, сейчас уже идет «согласование технических моментов». Сам Головченко «находится в плотном контакте» с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, также «активную работу ведут» их заместители, почти каждый день «проходят встречи», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1». Белорусский премьер заявил, что в вопросе союзных программ достигнут «существенный прогресс», будет создан «фактически новый план работы рамках Союзного государства». Он выразил уверенность, что «от движения по союзным программам выиграют все», в первую очередь, «белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями». По его словам, стороны будут четко понимать, каким образом совместно развивать промышленность, сельское хозяйство, фактически появится «координационный штаб, чтобы уйти от тех проблем, когда мы тратили деньги, допустим, на создание одних и тех же компетенций». Головченко заверил, что Минск имеет четкий план работы в условиях санкций Запада. Он отметил, что «большинство прогнозов в отношении Белоруссии не сбываются». «И это хорошо», – сказал он, выразив уверенность, что и негативные «прогнозы не сбудутся». «Мы, возможно, станем еще более мотивированными, более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти… в этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор», – сказал он, отметив, что Белоруссия не пренебрегает введенными ЕС секторальными санкциями, сейчас проводится их оценка. В свою очередь, спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что сейчас Россия и Белоруссия «близки», Минск «признателен россиянам за их поддержку в той непростой ситуации», в которой Белоруссия «оказалась в прошлом году». «Да и сейчас они нас поддерживают в международных организациях, выступая за суверенитет и независимость нашей страны», – сказала она в интервью ОНТ. Увидев «неприкрытое давление» санкциями, Минск «понимает, что принятые когда-то решения» о том, что Россия и Белоруссия «должны быть вместе, сегодня как никогда актуальны», сказала Кочанова. Она считает необходимым провести инвентаризацию импорта в Союзном государстве. По словам спикера, двум странам следует не конкурировать по каким-то направлениям, а думать, как «совместно на рынке производить то, что будет востребовано в России, в Беларуси». Напомним, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых планах укрепления братства с Россией. В частности, Лукашенко призвал подготовить долгосрочную – до 2030 года – стратегию интеграции в рамках Союзного государства и наполнить ее «конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов». Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии 2 июля 2021, 18:38

Фото: Alexander Astafyev/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти, заявил президент страны Александр Лукашенко. «Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», – цитирует Лукашенко БелТА. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. Лукашенко также объявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. «Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов», – пояснил белорусский лидер. Он добавил, что белорусская сторона намерена предъявить претензии по этому поводу «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии», а самому канцлеру страны Ангеле Меркель и другим членам руководства Германии. Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий. Песков: Россия ждет президента Белоруссии в Крыму 3 июля 2021, 21:58 Текст: Алина Назарова

Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом.

Лукашенко поздравил США с Днем независимости 5 июля 2021, 00:59

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил американский народ с Днем независимости, который в США отмечают 4 июля. В поздравлении Лукашенко заявил, что народы Белоруссии и США «очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета», они «вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей», передает БелТА. Президент Белоруссии отметил, что его страна и США в общих интересах реализуют ряд важных проектов как экономического, так и гуманитарного характера. Он выразил уверенность, что деловые связи между жителями двух стран, а также связи «простых граждан» останутся «неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений». Напомним, минтранс США предложил запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы между США и Белоруссией. США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Крым выразил готовность принять президента Белоруссии 3 июля 2021, 23:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. Аксенов заявил, что в Крыму «будут рады принять Александра Григорьевича», когда Кремль и МИД «согласуют визит». По словам Аксенова, «Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна». «Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова», – заявил он, выразив уверенность, что «в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома». «Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров. Добро пожаловать!» – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте». Напомним, Песков заявил, что Россия ждет президента Белоруссии в Крыму. В прошлом году лидер России Владимир Путин заявил, что Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку намерен строить добрососедские отношения с Киевом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погранслужба Литвы предложила ввести ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии 2 июля 2021, 19:47 Текст: Вера Басилая

Из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии следует объявить режим чрезвычайной ситуации, предложила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы. «Предложение об объявлении чрезвычайной ситуации направлено в МВД. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны», – цитирует ТАСС заместителя начальника погранведомства полковника Видаса Мачайтиса. В связи с этим польская пограничная охрана предложила властям Латвии и Литвы помощь в деле патрулирования границ с Белоруссией. По словам представительницы службы Анны Михальской, отправка транспортных средств, оборудования и личного состава была предложена в ответ на запрос Агентства ЕС по контролю границ Frontex. Речь идет о 30 офицерах, которые будут работать там на ротационной основе. Первые сотрудники могут отправиться на место уже в ближайшие недели. Агентство «Фронтекс» информировало, что уже развернуло операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции в Литву и Латвию. Со вчерашнего дня там находятся 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Всего власти Литвы просили направить 50 человек. «На данный момент у нас там 10 сотрудников. Они работают со вчерашнего дня и уже начали действовать. Это люди, которые будут помогать патрулировать границы Литвы и Латвии с Белоруссией. Туда отправлено также несколько патрульных автомобилей», – заявил пресс-секретарь организации Кшиштоф Боровский. «Эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4-5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально. Это в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год. Очень большое число. Поэтому литовское правительство попросило «Фронтекс» помочь, и мы решили отправить туда сотрудников, чтобы они помогли в патрулировании границ», – уточнил он. По его словам, «число сотрудников в рамках этой операции «Фронтекс» на белорусской границе будет расти в ближайшее время». Планируется размещение около 50 сотрудников. «Это не так просто, потому что нам нужно попросить страны-члены о выделении дополнительных людей», – пояснил он. С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Ранее выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Лукашенко рассказал о террористическом Telegram-ресурсе с владельцем в Германии и российским модератором 2 июля 2021, 19:16 Текст: Алексей Дегтярев

Боевики планировали поджечь колонну техники в Белоруссии, работающей на лесозаготовке, и показать в интернете, что «сопротивление режиму» живо в республике, пояснил глава белорусского государства Александр Лукашенко. «Создан Telegram-ресурс, называется «Отряды самообороны Беларуси». В нем – 2,5 тыс. подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие, но это их (террористов – прим. ВЗГЛЯД) боевой резерв», – заявил Лукашенко в ролике, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого». Глава белорусского государства добавил, что правоохранители знают организаторов «в лицо». Владелец канала – гражданин Германии, Д. Хоффман, ранее гражданин России и Украины. «Основной модератор этого действа – гражданка Российской Федерации Дудникова», – продолжил Лукашенко. Он пояснил, что эти ячейки в последние дни пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Одна из исполнительниц – Н. Матвеева, «которая сама вызвалась» выполнять поручения по уничтожению техники. Ее перехватила группа «Альфа», сейчас она арестована, и уже дает показания, уточнил Лукашенко. «Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью, и выложить это в интернете. И показать: «Смотрите, мы живы, мы боремся. Мы этот режим свергнем». Это было 8 июня 2021 года – время ее задержания», – сказал белорусский президент. Он отметил, что покушение не удалось. В пятницу Лукашенко сообщил, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. США обвинили власти Белоруссии в попытке отвлечь внимание от репрессий 3 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Никитин

Решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа, заявил высокопоставленный представитель американской администрации Reuters. «Похоже, режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] снова пытается отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и привлекать режим к ответственности», – приводит ТАСС слова представителя администрации США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не дала прямого ответа на вопрос о реакции Соединенных Штатов на решение Лукашенко полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего через границу большого количества оружия. «За последние несколько недель мы ввели ряд санкций [в отношении Белоруссии] в координации с европейскими партнерами. Я не видела этих сообщений до брифинга, я поговорю с нашей командой по национальной безопасности», – сказала Псаки. В МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. «Закрытие границы с Белоруссией пока не подтверждаем. От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ», – отметил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии изданию УНН. По словам Николенко, политика Украины «направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права». Высказанные Лукашенко обвинения в контрабанде оружия в МИД Украины назвали «абсурдными». «Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и не собирается этого делать в будущем», – заявил Николенко. По его словам, в Киеве «ожидают такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности». Накануне Лукашенко заявил о планах террористов взорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенный в городе Вилейка Минской области Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Белоруссии заявили о попытках Запада разрушить суверенитет страны 3 июля 2021, 20:04 Текст: Алина Назарова

Белоруссия готова к равноправному диалогу со всеми, но такая политика не устраивает Запад, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. «Белоруссия – миролюбивая страна. Мы никому не угрожаем, дружим со всеми, готовы к равноправному общению на доверительной основе. Но такая Белоруссия, к сожалению, мы видим по фактам, не устраивает политиков на коллективном Западе», – сказал госсекретарь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1». Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной 3 июля 2021, 13:09 Текст: Елизавета Булкина

На участках границы Белоруссии с Украиной увеличено количество пограничных отрядов, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. «Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска», – передает его слова ТАСС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Между тем в МИД Украины сообщили, что пока не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. Представитель Белого дома заявил, что решение властей Белоруссии закрыть границу с Украиной является попыткой отвлечь внимание от кампании репрессий против своего народа. Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии 3 июля 2021, 10:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский лидер отметил, что 3 июля – знаменательная дата в истории республики. Путин подчеркнул, что 3 июля – День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков – является одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны. «Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Представитель Агурбаш заявил о российском гражданстве певицы 5 июля 2021, 14:12 Текст: Елена Мирошниченко

Певица Анжелика Агурбаш, которую просит выдать генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно, сообщила ее представитель. «Анжелика находится в России, естественно. Она в курсе, естественно, всех событий, она знает, по каким статьям ее обвиняет генеральная прокуратура Белоруссии», – рассказала она РИА «Новости». Представитель уточнила, что Агурбаш «белорусска, рожденная в Белоруссии, и гражданка России». При этом она отметила, что на сегодняшний день она не знает, есть ли у Агурбаш гражданство Белоруссии. Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Белоруссия.