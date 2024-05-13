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Правнучку Чкалова объявили в розыск по уголовной статье
МВД: Правнучку Чкалова объявили в розыск по уголовной статье
Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма, объявлена в розыск, следует из базы розыска МВД.
Как сказано в базе, Дарья Богданова, 1987 года рождения, разыскивается по статье УК, передает ТАСС. По какой статье ведется розыск в базе, не указано.
Ранее против правнучки летчика СССР Валерия Чкалова Дарьи Богдановой было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму, ей грозит до восьми лет колонии за слова о возможном ядерном ударе по Москве.