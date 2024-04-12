Возбуждено дело против правнучки Чкалова за призывы к ядерному удару по Москве

Возбуждено дело против правнучки летчика Чкалова за призывы к ядерному удару по Москве

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что дело возбуждено против Богдановой за публичные призывы к терроризму, так как она, находясь за рубежом, в своих соцсетях и в интервью украинским СМИ призывала к нанесению ядерного удара по российской столице, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В мае прошлого года в издании Life вышел материал, в котором журналисты призвали обратить внимание на правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова активистку Дарью Богданову – девушка на регулярной основе говорит, как яро ненавидит русских, хотя сама провела в России значительное количество времени и имеет российское гражданство. Более того, она собирает деньги для украинского нацбата «Аратт» – за прошлый год она отправила украинским боевикам 13 дронов.

Позднее она призвала нанести удар ядерным оружием по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта». После этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что слова девушки надо проверить на признаки госизмены.

