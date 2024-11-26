Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.0 комментариев
Россия нанесла удар по наемникам в Житомирской области
Российские войска поразили пункты дислокации наемников из Латинской Америки
В Житомирской области российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, среди которых были представители из Латинской Америки.
Как передает РИА «Новости», российские войска нанесли удары по различным целям на Украине, включая пункт размещения иностранных наемников в Житомирской области. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что среди наемников были представители из Латинской Америки.
Лебедев также указал, что в Одесской области удары пришлись по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска. В Киеве и его пригороде поражены пункты временной дислокации ВСУ, производство беспилотников и ремонтный цех.
В Ровенской области цели включали энергоструктуру, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове, Хмельницкой области, удары были нанесены по военному аэродрому и складу. В Тернопольской области пострадали инфраструктура, полигон и место хранения военной техники, в результате чего в городе частично пропал свет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что рядом с ним жили около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ, включая выходцев из Колумбии, Боливии и Мексики. Издание также сообщало, что камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника из ВСУ.