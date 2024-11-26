Российские войска поразили пункты дислокации наемников из Латинской Америки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», российские войска нанесли удары по различным целям на Украине, включая пункт размещения иностранных наемников в Житомирской области. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что среди наемников были представители из Латинской Америки.

Лебедев также указал, что в Одесской области удары пришлись по портам Белгород-Днестровска и Ильичевска. В Киеве и его пригороде поражены пункты временной дислокации ВСУ, производство беспилотников и ремонтный цех.

В Ровенской области цели включали энергоструктуру, логистический узел, личный состав и орудия ВСУ. В Староконстантинове, Хмельницкой области, удары были нанесены по военному аэродрому и складу. В Тернопольской области пострадали инфраструктура, полигон и место хранения военной техники, в результате чего в городе частично пропал свет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что рядом с ним жили около 100 наемников из Латинской Америки, сражавшихся на стороне ВСУ, включая выходцев из Колумбии, Боливии и Мексики. Издание также сообщало, что камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника из ВСУ.