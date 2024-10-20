Южная группировка ВС РФ уничтожила колумбийского наемника в Донбассе

Tекст: Денис Тельманов

Южная группировка войск Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировала колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея, сообщает РИА «Новости». Арбей воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, в районе Часового Яра, где продолжаются интенсивные бои.



По данным бойцов, Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки, говорящих на испанском языке, для защиты стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

В ходе радиоперехвата российские военные получили записи переговоров наемников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов, сообщалось, что российские военные ликвидировали его в ходе специальной военной операции.

МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.