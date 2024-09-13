Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Колумбия попросила прекратить вербовку ее граждан для конфликта на Украине
МИД Колумбии сообщил о попытках остановить вербовку ее граждан для участия в конфликте на Украине
МИД Колумбии сообщил, что предпринимает меры, направленные на прекращение вербовки ее граждан для участия в конфликте на Украине и в других странах.
Ведомство сообщило, что в курсе задержания в России трех колумбийских гражданах по обвинению в наемничестве, передает ТАСС.
Колумбия направила России и Венесуэле запрос на получение данных о «легальном статусе, местоположении и состоянии здоровья» задержанных. Кроме того, МИД хочет получить от России «разрешение на консульский визит в место заключения».
МИД Колумбии сообщил, что «попросил по дипломатическим каналам остановить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за границей».
В начале 2024 года Associated Press сообщило, что ряды ВСУ пополняют сотни наемников из Колумбии, часто бывшие военнослужащие. В августе руководитель ведомства Луис Мурильо предложил парламенту страны проект закона о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.
Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. СМИ сообщили, что наемники, задержанные Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой. Кроме того, в июне сообщалось о колумбийском наемнике Анхеле Карденасе Монтилле, который воевал за ВСУ, но сдался в плен.