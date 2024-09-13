Колумбия попросила прекратить вербовку ее граждан для конфликта на Украине

МИД Колумбии сообщил о попытках остановить вербовку ее граждан для участия в конфликте на Украине

Tекст: Антон Антонов

Ведомство сообщило, что в курсе задержания в России трех колумбийских гражданах по обвинению в наемничестве, передает ТАСС.

Колумбия направила России и Венесуэле запрос на получение данных о «легальном статусе, местоположении и состоянии здоровья» задержанных. Кроме того, МИД хочет получить от России «разрешение на консульский визит в место заключения».

МИД Колумбии сообщил, что «попросил по дипломатическим каналам остановить вербовку колумбийских граждан для участия в войнах за границей».

В начале 2024 года Associated Press сообщило, что ряды ВСУ пополняют сотни наемников из Колумбии, часто бывшие военнослужащие. В августе руководитель ведомства Луис Мурильо предложил парламенту страны проект закона о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.

Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. СМИ сообщили, что наемники, задержанные Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой. Кроме того, в июне сообщалось о колумбийском наемнике Анхеле Карденасе Монтилле, который воевал за ВСУ, но сдался в плен.