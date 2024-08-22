Власти Колумбии намерены бороться с вербовкой наемников

Власти Колумбии разработали законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников

Tекст: Денис Тельманов

По словам министра, иностранные сети обманным путем вербуют граждан Колумбии, имеющих опыт службы в армии или полиции, для участия в военных конфликтах за рубежом, передает ТАСС.



«Из-за этого мы оказываемся в сложных ситуациях с точки зрения дипломатии, потому что порой люди застревают в этих странах, их используют как пушечное мясо. Многие погибли в этих войнах, другие хотят уехать, но не могут, а их семьи страдают, поэтому мы хотим, чтобы этого больше не происходило, и нуждаемся в инструментах для предотвращения подобных случаев», – заявил глава МИД Колумбии.

Ранее в российском МИДе заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Россию.



