Курсы доллара и евро на Forex превысили 114 и 120 рублей

Доллар на Forex достиг 114,5 руб., евро поднялся до 120,6 рубля по данным ICE

Tекст: Евгения Караваева

По данным ICE, композитного показателя нескольких форекс-брокеров, на платформе TradingView на 16.07 по московскому времени курс доллара составил 114,5 руб., а курс евро – 120,6 рубля, сообщает ТАСС.

Ранее в среду на 16.03 по московскому времени курс доллара находился на уровне 113,2, а евро – 119,2. За 20 минут до этого, в 15.40 мск, доллар был на отметке 112,5, евро – 118,4, что свидетельствует о заметном росте валют в течение дня.

Накануне Центральный банк РФ установил официальный курс валют: доллар был оценен в 105,06 рубля, а евро – в 110,49. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов отметил, что текущий валютный курс благоприятствует российским экспортерам.