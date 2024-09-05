  • Новость часаПутин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    17 комментариев
    5 сентября 2024, 10:53 • Новости дня

    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области

    Путин отметил героизм 810-й бригады морской пехоты в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Разговаривал с командиром 810-й бригады морской пехоты ЧФ. Есть потребность в строительстве жилья для военнослужащих, которые тоже выполняют свои задачи в приграничной зоне сегодня и действуют очень успешно. Просто героические ребята – сражаются героически», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что Минобороны и Генштаб несколько раз в сутки докладывают ему о ходе СВО.

    «То, что происходит каждый день, мне Генштаб, Минобороны в ежедневном режиме – несколько раз в сутки – докладывают», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    4 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке

    Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке. Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

    Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 млн тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

    В Приморском крае при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодня завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тыс. тонн продукции в год.

    Кроме того, при участии президента запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 млрд рублей. Мощность предприятия достигает 6 млн тонн руды в год.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 18:31 • Новости дня
    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ

    Минобороны: При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС нашли боеприпасы ВСУ

    При ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС обнаружили боеприпасы ВСУ
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии, сообщило Минобороны России.

    При осмотре дороги в районе перехода инспекторов МАГАТЭ саперы нашли боеприпасы иностранного производства, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В составе миссии агентства прибыли четыре инспектора, они будут наблюдать и оценивать состояние ЗАЭС.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

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    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

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    4 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке призвал решить вопрос с созданием регионального самолета.

    Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в этом самолете, однако его строительство постоянно откладывается, передает ТАСС.

    «Нам нужен самолет региональный, но, Трутнев Юрий Петрович (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников, мы откладываем и откладываем, все вправо и вправо, строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», – сказал Путин, попросив доложить о реализации этих планов.

    Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    4 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» поразили формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Шахтерского, Доброволья (ДНР) и Приютного (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 150 человек.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово в ДНР.

    Она также отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 480 человек, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Берислава, Токаревки, Веровки (Херсонская область) и Тамарино (Николаевская область).

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, также уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

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    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

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    4 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    «Ростех» модернизировал танк Т-80БВ для поставок в зону СВО

    Госкорпорация «Ростех» провела модернизацию танка Т-80БВ с целью повышения огневой мощи и защищенности

    «Ростех» модернизировал танк Т-80БВ для поставок в зону СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Применяющий в спецоперации танк Т-80БВ прошел модернизацию с целью повышения огневой мощи и защищенности до модели Т-80БВМ. Данная техника применяется в ходе СВО, в том числе, как самоходная артиллерийская установка.

    Танки Т-80БВМ производит Омсктрансмаш, входящий в наш концерн «Уралвагонзавод». Это модернизированная версия Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель. Установлены новые многоканальный прицельный комплекс наводчика и командира, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.

    Точность и дальнобойность пушки и новый прицельный комплекс машины позволяют использовать ее в качестве артиллерийского орудия. Такое применение продиктовано необходимостью работать с закрытых огневых позиций вдали от линии соприкосновения.

    «В силу особенностей театра военных действий в ходе СВО, танки регулярно применяются как самоходные артиллерийские установки – для стрельбы с закрытых позиций. Причем, подчеркивают в госкорпорации, накоплен большой опыт такого применения: машины эффективно накрывают осколочно-фугасными снарядами пехоту противника и ее позиции», – сообщил Telegram-канал «Ростеха».

    Т-80БВМ – последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Его поставки в армию начались в 2019 году. Оснащается газотурбинным двигателем, в отличие от многих других отечественных боевых машин, на которые ставятся дизельные силовые установки. Газотурбинный двигатель на Т-80БВМ доработан, имеет мощность 1 250 л. с. и разгоняет машину до 70 км/ч.

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    4 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    @ Управление коммуникаций АО "Атомнергопроект"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возведение атомных электростанций в дальневосточном регионе является перспективным, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

    «Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и Дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно о планах Росатома построить 11 новых атомных электростанций на территории России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир.

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    5 сентября 2024, 07:34 • Новости дня
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
    Британский эксперт назвал удар по Полтаве тяжелым ударом по ценным кадрам ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Ракетный удар ВС России по учебному центру в Полтаве нанес серьезный урон ВСУ, ликвидировав ценные кадры – специалистов по управлению БПЛА и авиационными комплексами радиообнаружения и наведения АВАКС, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, среди погибших в результате обстрела Полтавы могли быть военные, прошедшие подготовку под руководством шведских инструкторов для управления сложными системами вооружения, такими как АВАКС, передает РИА «Новости».

    Меркурис подчеркнул, что подобные потери являются серьезным ударом для украинских вооруженных сил.

    «Скорее всего, были ликвидированы операторы дронов и специалисты, обученные шведами для работы с радарами… огромный урон для ВСУ», – отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, как российские военные вынудили ВСУ соблюдать правило «больше трех не собираться».

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    5 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка пассажирской версии самолета «Байкал» должна быть ускорена, в ближайшее время надо запустить его серийное производство, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно уже в ближайшее время запустить его серийное производство», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

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      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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