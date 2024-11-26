Tекст: Мария Иванова

Удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине были нанесены в нескольких областях, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Ровенской области повреждена энергоинфраструктура и логистический узел, а также поражены личный состав и техника вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в Хмельницкой области удары пришлись на аэродром и склад в Староконстантинове. Лебедев отметил, что обстрелы были произведены в ночь на вторник, и уточнил, что пораженные объекты являются важными для украинской военной инфраструктуры.

В Тернопольской области удары были нанесены по месту хранения военной техники ВСУ. Также пострадала местная инфраструктура, возникли перебои с электричеством. По словам Лебедева, удары нанесли серьезный урон военным объектам региона.

Ранее на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздавались взрывы. А в минувшее воскресенье российские войска нанесли удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.