Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещён далеко на восток.0 комментариев
Удары по ВСУ в Ровенской области повредили аэродром и склады в Староконстантинове
В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине, нанесенных по энергоинфраструктуре, были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.
Удары по инфраструктуре и военным объектам на Украине были нанесены в нескольких областях, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Ровенской области повреждена энергоинфраструктура и логистический узел, а также поражены личный состав и техника вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, в Хмельницкой области удары пришлись на аэродром и склад в Староконстантинове. Лебедев отметил, что обстрелы были произведены в ночь на вторник, и уточнил, что пораженные объекты являются важными для украинской военной инфраструктуры.
В Тернопольской области удары были нанесены по месту хранения военной техники ВСУ. Также пострадала местная инфраструктура, возникли перебои с электричеством. По словам Лебедева, удары нанесли серьезный урон военным объектам региона.
Ранее на западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздавались взрывы. А в минувшее воскресенье российские войска нанесли удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.