  • Новость часаРазведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
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    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    7 комментариев
    4 октября 2024, 08:21 • Новости дня

    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

    По его словам, разведка чеченского подразделения «Ахмат» зафиксировала перемещения украинских войск под Суджей, что может означать перегруппировку, передает РИА «Новости».

    Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» сообщил, что украинские войска уводят силы с этого участка, что может свидетельствовать о ротации или малом отступлении. Он также отметил, что украинская сторона может ввести дополнительные силы.

    «По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», – рассказал боец.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

    3 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    Минобороны: ВС России освободили Угледар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в четверг.

    Освобождением города занималась группировка войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

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    3 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России взяли под контроль укрепления в Угледаре, возводимые ВСУ почти десять лет.

    На сегодняшний день в Угледаре остается порядка 115 мирных жителей. Гражданам оказывается помощь со стороны российских военных, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, все необходимые меры для поддержки гражданского населения уже принимаются, передает ТАСС.

    Глава ДНР также отметил, что планы по восстановлению города будут разработаны после завершения разминирования. Этот процесс является одной из первоочередных задач, с которой сталкиваются войска на освобожденных территориях.

    Напомним, российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    3 октября 2024, 21:01 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    3 октября 2024, 19:46 • Новости дня
    Появилось видео из освобожденного Угледара
    Появилось видео из освобожденного Угледара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие установили триколор на крышах многоэтажек в Угледаре, впервые продемонстрировав освобождение города в Донецкой народной республике на видео.

    На записи, распространенной ТАСС, показано, как российские военнослужащие устанавливают флаг России на крышах многоэтажных домов. Кадры предоставила 37-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Освобождением города занималась группировка войск «Восток».

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    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    4 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о паническом бегстве ВСУ при освобождении Угледара

    Минобороны: ВСУ в панике покинули позиции при освобождении Угледара

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре, когда российские войска взяли под контроль последний выход на север, что стало возможным благодаря снайперам и танковым экипажам, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинские войска начали в панике покидать свои позиции в Угледаре, когда российская армия окружила город и перекрыла последний путь отхода на север, это произошло 3 октября, когда российские снайперские подразделения из Забайкалья нанесли ключевые удары, поддержанные огневой мощью танков, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края сыграли решающую роль в захвате Угледара.

    Как сообщили в Минобороны, экипаж танка из морской пехоты Тихоокеанского флота лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал танка выдержал несколько подрывов противотанковых мин, никто из экипажа при этом не пострадал.

    Российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

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    3 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы

    Выжившие жители Угледара в подвале встретили российских бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    В Угледаре во время штурма 115 жителей остались в укрытиях и встретили российских военных, они выразив им благодарность за помощь, и рассказали, как выживали во время штурма и боевых действий.

    После штурма Угледара, в котором осталось 116 человек, российские военные начали обход укрытий, где прятались мирные жители. Они рассказали, что, когда в городе появилась российская армия, им удалось связаться с родными и сообщить о своей безопасности.

    «Нас отпустили, сказать, что все спокойно. Выяснилось, что на Украине родным сказали, что, когда зашла российская армия, город якобы «положили» и мирных жителей живых в Угледаре не осталось», – рассказала одна из жительниц города.

    Большинство переживших штурм Угледара говорят, что не будут эвакуироваться и проложат дальше жить в городе. Со своей стороны бойцы пообещали им медикаменты продукты и топливо.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре на сегодняшний день остается порядка 115 мирных жителей, которым оказывается помощь со стороны российских военных.

    В Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

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    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

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    3 октября 2024, 11:12 • Новости дня
    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР

    Украинские войска оставили позиции у железнодорожной станции в Цукурине в ДНР

    ВСУ отступили от станции Цукурино в ДНР
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска оставили свои позиции у железнодорожной станции в Цукурине, что в ДНР, усиливая российское давление на Селидовском направлении, важном для стратегического контроля.

    Украинские вооруженные силы оставили позиции у железнодорожной станции в поселке Цукурино в Донецкой народной республике, передает ТАСС. По словам источника в силовых структурах, это стало очередным шагом в процессе вытеснения противника с ключевых направлений.

    Силовики заявили о продолжении давления на украинскую группировку на Селидовском направлении. Представитель силовых структур подчеркнул: «Продолжаем выдавливать противника со стратегически важных направлений. На этот раз они [ВСУ] ушли с позиций у ж/д станции в Цукурине».

    Отступление ВСУ свидетельствует о нарастающем напряжении в регионе, где российские войска стремятся усилить свое влияние. Это важное отступление может повлиять на общий баланс сил на данном участке фронта, увеличивая возможности для продвижения союзных сил.

    Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа. В результате отряд 5-й бригады Захарченко вынудил сдаться украинских солдат, оборонявших позиции под Красногоровкой, когда те прекратили сопротивление и показали белый флаг. Между тем на украинских позициях под Северском возникла нехватка командиров.

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    4 октября 2024, 04:03 • Новости дня
    Подавленный РЭБ украинский дрон упал на нефтебазу в Воронежской области

    Гусев: Подавленный РЭБ украинский дрон упал на нефтебазу в Воронежской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинский беспилотник, он упал на территорию нефтебазы и вызвал возгорание пустой цистерны, пострадавших нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал на территорию нефтебазы, в результате чего загорелась пустая цистерна, сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты», – написал он.

    Гусев подчеркнул, что ситуация находится под контролем, в регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в Воронежской области уничтожили 25 украинских беспилотников.

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    4 октября 2024, 05:10 • Новости дня
    Российские военные спасли просившего его добить медика ВСУ

    Российские военные спасли медика ВСУ Мацака, который просил их его добить

    Tекст: Вера Басилая

    Военный медик ВСУ Игорь Мацак рассказал, как российские бойцы спасли его, несмотря на его просьбы о добивании, после долгого ожидания помощи от своих.

    Мацак рассказал, что был ранен во время боевых действий между Водяным и Нетайлово, после чего около 30 часов ждал помощи от своих сослуживцев.РИА «Новости».

    «Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день российские военные опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», – рассказал Мацак.

    По его словам, сослуживцы находились всего в 200 метрах от него, но не пришли на помощь, несмотря на то, что над ним летал украинский дрон. Мацак попытался подать знак оператору, но вместо этого на него был сброшен боеприпас. После этого он имитировал смертельное ранение.

    Российские бойцы, обнаружившие Мацака, оказали ему первую помощь, дали воды и обезболивающее. Один из них, услышав просьбу о добивании, ответил: «Как я могу тебя добить, если ты без оружия».

    Медик был эвакуирован в несколько этапов. Спасательная операция включала переноску на импровизированных носилках в подвал, откуда его забрала эвакуационная группа. Во время эвакуации за ними следили украинские дроны.

    Ранее в Курской области местные жители спасли раненого солдата Вооруженных сил Украины и передали его российским военным.

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    3 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    Группировка войск «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Центр» отразили восемь контратак украинских штурмовиков, сообщило министерство обороны.

    Группировка отразила контратаки штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425 штурмового батальона ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она поразила живую силу и технику 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии у Дзержинска, Дружбы, Сухой Балки, Красного Яра, Гродовки и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 615 человек, танк, две бронемашины, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии у Доброволья, Золотой Нивы, Великой Новоселки (ДНР) и Левадного (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, две французские гаубицы Caesar.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны у Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Степного, Казацкого и Кизомыса (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 75 человек, танк орудие Д-20, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ. Средства ПВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS и 144 дрона самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 734 дрона, 579 ЗРК, 18 479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 машин РСЗО, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.

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    4 октября 2024, 00:44 • Новости дня
    На Украине заявили о потере всей 72-ой бригады ВСУ в Угледаре

    Соскин обвинил Зеленского в потере 72-й бригады ВСУ в Угледаре

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, что связано с действиями Зеленского, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.

    Соскин подчеркнул, что вина за потерю всей бригады лежит на президенте Владимире Зеленском и его режиме, передает РИА «Новости».

    По его словам, 72-я бригада была полностью укомплектована перед отправкой в Угледар, но военным не позволяли покидать свои позиции, несмотря на тяжелые условия.

    «Уничтожена, по сути, выведена из строя очень серьезная 72-ая бригада. Ее полностью стерли», – заявил он.

    Экс-советник добавил, что им не оказывали необходимую помощь и поддержку, включая ракетную, артиллерийскую и дроновую.

    Ранее военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Напомним, российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.


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    3 октября 2024, 14:25 • Новости дня
    Отец 14 детей из Татарстана погиб на СВО

    В Татарстане простились с погибшим на СВО отцом 14 детей Авраамом Мэлехом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время спецоперации погиб 44-летний Авраам Мэлех, отец 14 детей из Татарстана, который подписал контракт с министерством обороны в июле после увеличения единовременной выплаты контрактникам до 1 млн рублей.

    Как сообщает «Вечерняя Москва», в ходе специальной военной операции погиб 44-летний Авраам Мэлех из Татарстана. У Мэлеха осталась супруга и 14 детей, 11 из которых несовершеннолетние. Простились с погибшим бойцом накануне.

    Авраам Мэлех заключил контракт с министерством обороны в июле. Тогда власти Татарстана приняли решение о повышении единовременной выплаты для контрактников до 1 млн рублей. Это решение стало стимулом для подписания контракта.

    Местные жители выразили соболезнования семье погибшего, отмечая его решимость и преданность делу. Один из соседей Мэлеха сказал: «Он всегда был готов помочь, настоящий защитник своей семьи и страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин пообщался на Красной площади с кадетом Московского училища, отцом которого был погибший в зоне СВО Леонид Махонин. Президент пообещал провести с мальчиком отдельный разговор, подчеркнув важность поддержки семей участников СВО.

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    3 октября 2024, 22:07 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ рассказал о разрушении связанности фронта ВСУ

    Экс-полковник СБУ Стариков заявил об оперативно-тактическом кризисе ВСУ на нескольких направлениях

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-полковник СБУ Олег Стариков сообщил о возможном кризисе для ВСУ из-за прорыва фронта на юге Донецка и Купянском направлении, следует из сообщения в его видеоблоге.

    По его словам, основным направлением ударов российских войск являются Южный Донецк и южный фланг Купянского направления, что привело к разрушению связанности фронта ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стариков также отметил, что наиболее активные наступательные действия со стороны Вооруженных сил России происходят на Покровском и Кураховском направлениях. Это усугубляет положение ВСУ, создавая условия для потенциального кризиса в их операциях.

    Ранее российские военные освободили город Угледар в Донецкой народной республике благодаря решительным действиям. Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России удалось взломать украинскую оборону и какие открываются новые варианты для дальнейшего продвижения ВС России.

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    4 октября 2024, 04:44 • Новости дня
    Опубликованы панорамные кадры освобожденного Угледара

    РИА «Новости» показало первые панорамные кажры освобожденного Угледара

    Tекст: Вера Басилая

    Появились первые панорамные видеокадры Угледара, демонстрирующие разрушенные многоэтажки и частные дома в юго-западной части города после боев.

    На видео, которое опубликовало РИА «Новости» запечатлена юго-западная часть города, за которую в последние дни велись ожесточенные бои. В объектив попали разрушенные и обгоревшие здания многоэтажек и частные дома на окраинах.

    Российские военнослужащие установили триколор на крыше многоэтажек в Угледаре в рамках освобождения города, о чем ранее было опубликовано видео.

    В четверг Минобороны сообщило, что российские военные  освободили город Угледар в Донецкой народной республике.

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    Одним из приоритетов проекта бюджета на 2025–2027 годы стало развитие и модернизация сети российских аэродромов: расходы на аэродромную сеть существенно увеличиваются. Налицо смена государственной политики в области транспортной инфраструктуры. Это прямо связано с текущей геополитической ситуацией, но не только с этим. Подробности

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    В НАТО готовят для России неприемлемое предложение

    Судя по заявлениям западных политиков и публикациям в западных СМИ, в НАТО готовятся предложить Украине членство в альянсе по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия по линии соприкосновения сторон. Почему США и их союзники решили, что Россия на это пойдет? Какую интригу замыслили на Западе? Подробности

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    В российской власти пришло время Героев

    Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру. Слушатели программы, например Артем Жога и Амыр Аргамаков, были назначены полпредом президента на Урале и сенатором от Республики Алтай. Что могут сделать ветераны спецоперации в российской власти? Подробности

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    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран-лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

      В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      «Друзья мира» опасны для Зеленского

      Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США потеряли контроль над союзниками

      Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

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    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    • Война Израиля, Ирана и Ливана: что дальше?

      После массированного ракетного удара Ирана по Израилю на Ближнем Востоке ждут, чем ответит еврейское государство. Ранее Израиль начал наземную операцию в Ливане, цель которой – полное уничтожение «Хезболлы». К чему это идет и чем закончится?

    • В Японии сменилась власть

      1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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