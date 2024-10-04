В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
ВСУ проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».
По его словам, разведка чеченского подразделения «Ахмат» зафиксировала перемещения украинских войск под Суджей, что может означать перегруппировку, передает РИА «Новости».
Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» сообщил, что украинские войска уводят силы с этого участка, что может свидетельствовать о ротации или малом отступлении. Он также отметил, что украинская сторона может ввести дополнительные силы.
«По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», – рассказал боец.
Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.