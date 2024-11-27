Над акваторией в Севастополе сбиты две воздушные цели

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что над акваторией района Северной стороны сбили две воздушные цели. Атака была замечена и пресечена благодаря операциям противовоздушной обороны города.

Развожаев подчеркнул, что ПВО продолжает работать для обеспечения безопасности региона. Также он сообщил, что воздушная тревога в городе была отменена.

После отмены тревоги общественный транспорт в Севастополе возобновил движение.

Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта.