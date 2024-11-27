Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Лавров пословицами предостерег Запад от испытывания российского терпения
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя удары дальнобойным западным оружием, заявил, что терпение России не безгранично, напомнив о трех русских пословицах.
Лавров подчеркнул, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, передает «Московский комсомолец». В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным министр привел ряд русских пословиц, иллюстрирующих эту мысль.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь», – отметил Лавров. «Господь терпел и нам велел», – добавил он. Далее Лавров упомянул еще одну известную пословицу, которой, по его мнению, должны руководствоваться западные чиновники: «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет».
Накануне Минобороны подтвердило, что за три дня в Курской области были зафиксированы два удара ВСУ с использованием дальнобойного западного оружия. Также Минобороны заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS, которые были направлены на объекты в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.