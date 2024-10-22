Эксперт: От закрытия консульства России в Познани пострадают только поляки

Полонист Стремидловский раскрыл подоплеку закрытия консульства России в Познани

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сикорский обвинил Москву в диверсиях? Диверсия тут только одна, и совершила ее не Россия, а США, Британия, Франция и Германия. Руководители этих стран встретились по поводу Украины, а поляков не позвали. И сегодня это является предметом всеобщего возмущения в Польше», – рассказал Станислав Стремидловский, политолог-полонист.

«Полякам не понравилось, что такие встречи проходят без них. Хотя, собственно, этого и следовало ожидать – США в лице Байдена в очередной раз показали, что они думают о варшавских «хотелках» и о том, какое место они приготовили Польше на европейской карте», – подчеркнул спикер.

«В итоге польским властям на фоне такого пренебрежения со стороны евроатлантических союзников нужно было нанести какой-то удар по «внешнему врагу» и максимально распространить эту новость во внутренних СМИ. Таким ударом по «врагу» и стало закрытие российского генконсульства в Познани», – указал он.

«При этом в Польше проживает гораздо меньше россиян, чем поляков в России. Посмотрите на перемещения нынешнего посла Польши в России Кшиштофа Краевского, он очень активно ездит именно по тем местам, где есть польские диаспоры. И Россия уже пообещала болезненный ответ – она вполне может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске. Пострадают от этого только поляки», – заметил аналитик.

«Что касается ущерба для России, то от закрытия генконсульства РФ в Познани пострадают только его сотрудники – они недополучат международный опыт в стране ЕС. И второй минус – сойдут на нет все культурные связи Познани с Россией, которые, в отличие от политических, все-таки частично работали. Но и тут России вряд ли придется плакать – в плане культуры она более чем самодостаточна», – резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Польша закрывает генконсульство России в Познани, сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский. Он обвинил Москву в гибридной войне против Варшавы и попытках диверсий. По его словам, в Польше был задержан «диверсант», которому российские спецслужбы велели устроить поджоги во Вроцлаве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи предупредила: «На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ», сообщает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Польше случилось несколько крупных пожаров, глава правительства страны Дональд Туск заявил о «заказанных Россией» поджогах.

Стоит также напомнить, что Польша осталась в стороне от обсуждений украинской тематики на встрече в Берлине 18 октября. Глава канцелярии польского президента Марчин Масталерек обвинил в этом премьер-министра Дональда Туска. «Зачем им приглашать Туска, если им достаточно лишь сказать ему, что он должен сделать. Туск проводит прогерманскую политику», – сказал он.