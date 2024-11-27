Банк России отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года

Tекст: Дарья Григоренко

Решение связано с необходимостью снижения волатильности на финансовых рынках и касается операций, осуществляемых в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов России в соответствии с бюджетным правилом, передает ТАСС. Вместе с тем Банк России продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с Фондом национального благосостояния. Эти операции будут продолжаться в объеме 8,40 млрд рублей в день. Продажи будут учитывать все действия, осуществленные с фондами в 2023 году.

Решение о возобновлении покупок валюты будет зависеть от ситуации на финансовых рынках. Как заявлено в сообщении, отложенные покупки планируется провести в течение 2025 года.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия участвует в финансовых войнах с западными странами, которые применили санкции, и временно приостановила финансовые операции в иностранных валютах.

В среду сообщалось, что на Forex курсы доллара и евро значительно увеличились, поднявшись до 114,5 и 120,6 рубля соответственно, что фиксируется в данных ICE на платформе Tradingмview.

Накануне Центральный банк РФ установил официальный курс валют: доллар был оценен в 105,06 рубля, а евро – в 110,49. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов отметил, что текущий валютный курс благоприятствует российским экспортерам.