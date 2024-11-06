Силуанов: Россия ведет финансовые войны с недружественными странами

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия ведет финансовые войны против недружественных стран, которые ввели санкции, передает ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что в условиях специальных экономических мер Россия сталкивается с серьезными испытаниями. Он отметил, что ведомство стремится снизить инфляцию, которая остается стабильной, но пока недостаточно низкой для достижения целей экономической политики страны.

Министр также предостерег от печатания новых денег, что может привести к росту инфляции.

«Сделаем больше денег, будет больше инфляция», – отметил Силуанов и добавил, что избыток денежных знаков без увеличения производства товаров ведет к удорожанию продукции.

В заключение Силуанов отметил, что доля наличных денег и расчетов будет сокращаться, однако полностью отказываться от них не планируется.

«Мы стараемся постепенно переводить все в безналичный формат», – подчеркнул он, добавив, что наличные деньги по-прежнему останутся в обращении.

Ранее глава Минфина заявил, что правительство России планирует внести около 900 поправок в бюджет на 2025-2027 годы, перераспределив 7 трлн рублей. Часть из этих средств направят на оборонную безопасность страны.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о вынужденном переходе к жесткой денежно-кредитной политике в ответ на текущие экономические вызовы.

Напомним, Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.