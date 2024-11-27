Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Кушнарева

Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?2 комментария
Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.41 комментарий
Глава государства официально установил День морской пехоты, данный указ опубликован на сайте правовой информации.
«Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», – отмечено в документе.
Событие получило официальный статус в календаре военных праздников России.
Ранее Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области. После чего было предложено установить в ВС России День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.
Подполье сообщило о многочисленных погибших после удара по силам ВСУ под Харьковом
Удар по месту дислокации украинских сил в пригороде Харькова привел к большим потерям среди военнослужащих, сообщает РИА «Новости».
По словам Сергея Лебедева, координатора николаевского пророссийского сопротивления, удар был нанесен со стороны Чугуева. Лебедев отметил, что детонировали боекомплекты и бочки с горюче-смазочными материалами, что вызвало многочисленные жертвы среди украинских военных.
Лебедев добавил, что точное количество погибших пока неизвестно, но информация о разрушениях и жертвах продолжает поступать. Пророссийские силы сообщают, что удар был значительным и нанес серьезный урон месту дислокации украинских сил, включая технику и боеприпасы.
Официальной информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.
Накануне российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Житомирской области, среди которых были представители из Латинской Америки. В результате ударов по логистическому узлу в Ровенской области на Украине были поражены личный состав и техника ВСУ, заявили представители николаевского пророссийского сопротивления.
А в минувшее воскресенье был нанесен удар вблизи детского лагеря в Харьковской области, где находились ВСУ и иностранные наемники, сообщал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
МИД России предписал журналистам ARD покинуть страну
Немецким журналистам из издания ARD предписано покинуть Россию и сдать свои аккредитационные удостоверения, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА «Новости». Это решение принято как зеркальная мера в ответ на закрытие властями Германии корпункта российского Первого канала.
Захарова подчеркнула, что данное решение связано с недружественными действиями официального Берлина по отношению к российским корреспондентам. Она уточнила, что немецкие журналисты получили указание сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию России в установленные сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука и предписали сотрудникам уехать из страны, а МИД России пообещал ответить на это решение.
Мещанский суд арестовал Омельченко и Некрасова по делу о госизмене
Как сообщает РИА «Новости», в Москве арестованы два человека по подозрению в государственной измене. Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайства о заключении под стражу Омельченко Т.Н. и Некрасова М.Б. Они подозреваются в нарушении ст.75 Уголовного кодекса, касающейся государственной измены.
Судебные решения о заключении под стражу вступят в силу 30 ноября. По данным статьи Уголовного кодекса, за правонарушения, в которых подозреваются арестованные, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения. В настоящий момент подробности дела и обстоятельства, которые привели к арестам, официально не раскрываются.
Ранее сообщалось, что обвинения, связанные с государственной изменой, обычно касаются передачи или разглашения информации, которая может нанести вред безопасности государства. Однако конкретные обвинения в отношении Омельченко и Некрасова пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.
ФСБ задержала жителя Омска, который пересылал материалы о работе оборонного предприятия украинским спецслужбам.
Сотрудники управления ФСБ по Новгородской области задержали местного жителя, обвиняемого в совершении государственной измены.
Правнучка летчика Чкалова после обвинений в призывах к терроризму скрылась за границей
Иноагента Богданову (внесена в перечень экстремистов и террористов) обвиняют по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России в публичных призывах к терроризму. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. В официальных судебных документах указано, что Богданова объявлена в международный розыск, передает РИА «Новости».
В апреле этого года против Богдановой было возбуждено уголовное дело. В интервью Олегу Кашину (признан иноагентом) Богданова якобы призывала к террористической деятельности. Судебная инстанция приняла решение о ее заочном аресте, считая, что оставаясь на свободе, она может продолжить преступную деятельность и угрожать свидетелям.
Судебные материалы свидетельствуют о наличии достаточных доказательств ее причастности к преступлению. Суд счел обоснованными подозрения следствия, что подтвердилось при избрании меры пресечения в виде заочного ареста.
Ранее в апреле против правнучки легендарного летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело за призывы к терроризму, ее объявили в розыск.
В конце октября Богданова была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.
Богданова не стала обжаловать решение суда о заочном аресте, оно вступило в законную силу.
СМИ: ВСУ использовали 40 беспилотников для атаки на аэродром Бельбек в Севастополе
Украинские войска осуществили нападение на аэродром Бельбек в Севастополе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Атака велась с применением около 40 беспилотных летательных аппаратов, ракет «Нептун» и предполагаемых британских Storm Shadow.
Все цели были успешно уничтожены российскими системами ПВО. Обломки одного из беспилотников упали в районе Орловки, недалеко от Качинского шоссе в Севастополе.
В результате инцидента пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в среду в Севастополе объявлена воздушная тревога, была временно прекращена работа общественного наземного и морского транспорта. Позднее российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией.
«Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.
«Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.
«Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.
«Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.
Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.
Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС.
«Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.
Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.
Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.
Михаил Кавелашвили до начала политической деятельности выступал в таких клубах, как «Спартак-Алания» (Владикавказ), «Манчестер Сити», а завершил карьеру нападающего в «Цюрихе» в 2006 году.
За сборную Грузии он забил девять мячей в 46 матчах.
Представляя кандидата, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили назвал Кавелашвили «принципиальным патриотом».
По его словам, после избрания Кавелашвили «уйдет в прошлое практика грубого нарушения Конституции Грузии (нынешним президентом Саломе Зурабишвили) и предательства государства».
Напомним, новый президент Грузии будет избран коллегией выборщиков 14 декабря.
Оппозиционный депутат Паата Манджгаладзе предложил «Грузинской мечте» выдвинуть в президенты зебру из личного зоопарка почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
«Скажу прямо – мы спасены, что «Грузинская мечта» не назвала кандидатом в президенты зебру Бидзины (Иванишвили). Но сейчас не до шуток, так как целенаправленно дискредитируется институт президента», - прокомментировал Манджгаладзе выдвижение на пост президента экс-форварда сборной Грузии по футболу, депутата от лояльного властям движения «Сила народа» Михаила Кавелашвили.
Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.
По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.
Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.
Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».
Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.
Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.
Группа направлялась от украинского села Глубокое в сторону границы России. Целью был захватит окраины села Журавлевка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на SHOT.
Российские военные, ожидая приближения БТР, нанесли удар с помощью FPV-дрона. В результате украинские пехотинцы вынуждены были отступить. По дороге они оставили раненного сослуживца, инцидент зафиксирован на видео, снятое дроном.
Ранее в ноябре российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов в Херсонской области, среди которых оказалась женщина, и пресекли попытку прорыва на этом направлении.
БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в Суджанском районе
Как передает РИА «Новости», расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» успешно выявил и уничтожил группу военнослужащих, одетых в форму НАТО, в лесопосадке к северо-востоку от города Суджи в Курской области.
Оператор БПЛА с позывным «Элджей» рассказал, что разведка с использованием БПЛА обнаружила перемещение группы в одной из лесополос Суджанского района. После этого оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались военнослужащие.
«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», – сообщил «Элджей».
Напарник оператора отметил, что в этом районе неоднократно наблюдалось движение людей в форме НАТО. «Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-дроны работают», – пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами, а также проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление.
Решение связано с необходимостью снижения волатильности на финансовых рынках и касается операций, осуществляемых в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов России в соответствии с бюджетным правилом, передает ТАСС. Вместе с тем Банк России продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с Фондом национального благосостояния. Эти операции будут продолжаться в объеме 8,40 млрд рублей в день. Продажи будут учитывать все действия, осуществленные с фондами в 2023 году.
Решение о возобновлении покупок валюты будет зависеть от ситуации на финансовых рынках. Как заявлено в сообщении, отложенные покупки планируется провести в течение 2025 года.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия участвует в финансовых войнах с западными странами, которые применили санкции, и временно приостановила финансовые операции в иностранных валютах.
В среду сообщалось, что на Forex курсы доллара и евро значительно увеличились, поднявшись до 114,5 и 120,6 рубля соответственно, что фиксируется в данных ICE на платформе Tradingмview.
Накануне Центральный банк РФ установил официальный курс валют: доллар был оценен в 105,06 рубля, а евро – в 110,49. Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов отметил, что текущий валютный курс благоприятствует российским экспортерам.
Главный «скуф» России Алексей Скуфьин прокомментировал попадание мема «скуф» в тройку слов года в России
Алексей Скуфьин, который стал прототипом мема «скуф», прокомментировал второе место этого жаргонизма в голосовании за слово года, организованном порталом «Грамота.ру», передает РИА «Новости». В ответ на этот вопрос он процитировал латинскую фразу «sic transit gloria mundi», что переводится как «так проходит мирская слава».
Скуфьин добавил, что ему не нравится, что его фамилия становится объектом негативных упоминаний.
Напомним, портал «Грамота.ру» провел голосование, в котором первое место заняло слово «вайб», пришедшее из английского языка. На второй позиции оказался «скуф», а на третьей – «прилет». Слово «скуф», ставшее популярным в 2020-е годы, используется подростками для описания мужчин старше 35 лет, которые выглядят неопрятно, проводят время за пивом, играми и обсуждением политики.
Скуфьин признал, что его фамилия действительно стала основой для мема, и отметил, что с этим уже ничего не поделать. Однако он выразил желание, чтобы его имя перестало ассоциироваться с негативными коннотациями, и подчеркнул, что смирился с ситуацией.
Как пояснил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, объясняя появление среди молодежи термина «скуф», который применяется по отношению к определенному типажу мужчин в возрасте, молодежный сленг постоянно развивается, как и любой другой жаргон.
НАСА обнаружило под 30-метровым ледником Гренландии заброшенный лагерь Camp Century
Ученые НАСА, используя бортовой радар, обнаружили подо льдами Гренландии остатки военной базы Camp Century, сообщает NASA Earth Observatory. Исследовательский полет проводился в апреле 2024 года с целью изучения ледникового покрова, когда ученые заметили сигнал, исходящий от подземных структур. «Мы искали ложе льда, и неожиданно появилось изображение лагеря Camp Century», – заявил Алекс Гарднер, криосферный ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА.
Camp Century был построен американскими военными в 1959 году и оставлен в 1967 году. За это время на поверхность базы накопилось около 30 метров снега и льда. Новейшие радарные технологии позволили ученым различать структуры базы в деталях, чего ранее не удавалось сделать.
Бортовые системы UAVSAR, примененные при исследовании, обеспечили более детальное картографирование, позволяя увидеть отдельные структуры базы. Это исследование изначально не ставило целью обнаружение Camp Century, а было направлено на калибровку и валидацию возможностей UAVSAR для картографирования ледяных пластов и характеристик ледового ложа.
Несмотря на случайное обнаружение, данные UAVSAR могут помочь в будущем изучении ледниковых покровов для прогнозирования уровня моря. «Без знания толщины льда невозможно точно предсказать, как ледники отреагируют на потепление океанов и атмосферы», – отметил Гарднер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных звуковых волн, достигших Земли, вызванную столкновением галактик в Квинтете Стефана. Ученым из Инсбрукского университета в Австрии впервые удалось перемешать сверхтвердое тело в ультрахолодных дипольных квантовых газах, что открывает новые горизонты в изучении квантовой материи.