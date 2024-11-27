Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.0 комментариев
Киев запросил в пользование здание бывшего консульства России в Познани
Украина подала ноту на использование здания бывшего российского генконсульства в Познани
Украинский МИД выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России в Познани, отправив официальную ноту польской стороне, из-за большого количества граждан Украины в регионе.
Украина проявила интерес к получению помещения бывшего российского генконсульства в Познани, сообщает РИА «Новости».
Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что уже направлена официальная нота польской стороне с соответствующей просьбой. Киев рассматривает Познань как стратегическую локацию для расширения своего консульского присутствия, учитывая значительное количество украинских граждан, проживающих в Польше.
Отзыв инициирован главой МИД Польши Радославом Сикорским, это связано с задержанием «диверсанта», якобы действовавшего по заданию российских спецслужб. Хотя конкретных доказательств не предоставлено, трое российских дипломатов признаны «нежелательными лицами» на территории страны.
Российскому консульству дано время на закрытие и выезд дипломатов до 30 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны.
Полонист Станислав Стремидловский сказал, что от закрытия генконсульства РФ в Познани пострадают главным образом живущие в России поляки, поскольку Москва в ответ может закрыть польские консульства в Калининграде или Иркутске.