Россия оценила прагматизм США по вопросам стратегической стабильности В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в Риме 7 октября 2021, 00:55 Текст: Антон Никитин

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена во время саммита Группы двадцати в Риме в конце октября. «У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях саммита G20 в Риме, который запланирован на 30–31 октября. Псаки также отметила, что американская сторона не ожидала мгновенных результатов от встречи Путина и Байдена в Женеве в июне. «Что касается того, в какой степени была конструктивной эта встреча с президентом Путиным, как он [Байден] и заявил тогда, мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе». «Так что не знаю, будем ли мы проводить оценки каждый месяц», – добавила Псаки. По ее словам, «по многим затронутым [в Женеве] вопросам продолжается диалог». «Мы по-прежнему пытаемся добиться прогресса», – пояснила пресс-секретарь Белого дома. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть 6 октября 2021, 19:24

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах. «Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС. По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит. «Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства. Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу США увеличить добычу нефти 6 октября 2021, 08:00

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, однако экспортеры нефти отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу, утверждает обозреватель британской Express Кейт Уитфилд. «Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», – передает РИА «Новости» текст статьи. По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая. Во вторник мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка в понедельник на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу. Напомним, в конце августа нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар. Путин предложил площадку по продаже дополнительных объемов газа для Европы 6 октября 2021, 19:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию энергетики указал вице-премьеру России Александру Новаку, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге. «Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», – приводит его слова РИА «Новости». В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Путин призвал соблюдать контрактные обязательства по прокачке газа через Украину 6 октября 2021, 18:34

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. «Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Во-первых, не нужно никого ставить в трудное положение, включая саму Украину, несмотря на все моменты, связанные с нашими отношениями. А во-вторых, не нужно подрывать отношение к «Газпрому», как к абсолютно надежному партнеру. Прошу обеспечить выполнение всех контрактных обязательств по транзиту газа через Украину в Европу», – приводит его слова РИА «Новости». Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, считает Путин. «Газпром считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается... Но я прошу этого не делать», – высказался он. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, хотя выгоднее продавать его на бирже, подчеркнул глава государства. Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет 6 октября 2021, 19:30 Текст: Алексей Дегтярев

Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, заявил российский президент Владимир Путин. На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости». «Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин. Также в среду Путин отметил, что Россия была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм. Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года. В Кремле списали на эмоции призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 6 октября 2021, 14:25 Текст: Наталья Ануфриева

Призыв американских сенаторов выслать из Соединенных Штатов 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что для того, чтобы выслать столько дипломатов, во-первх, «их сначала нужно иметь в таком количестве». Во-вторых, это «скорее эмоциональные требования», передает ТАСС. «Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», – добавил он. По словам представителя Кремля, политика США в отношении Москвы приводит к страданию народов двух стран. Он напомнил, что Вашингтон несколько лет ведет курс «на полное сворачивание отношений» с Россией. «Более того, такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией – захват нашей дипсобственности и так далее – ни к чему хорошему не привели. Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран», – указал Песков. Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России предположили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Напомним, в связи с тем, что США не выдают визы, численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился фактически в три раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Россия отвергла обвинения США по делу Навального 6 октября 2021, 05:32 Текст: Антон Никитин

Посольство России в Соединенных Штатах ответило на «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом блогера Алексея Навального. «Обратили внимание на очередные голословные обвинения американского внешнеполитического ведомства, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химического оружия», – отмечается в заявлении посольства, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook. «Так называемое дело Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ни чем не подтвержденное утверждение об «отравлении» блогера», – подчеркивается в заявлении. В дипмиссии напомнили, что «Россия привержена обязательствам по КЗХО». «В 2017 году наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия», – указали в посольстве. «Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», – заключили российские дипломаты. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента США, Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального передает ТАСС. В Госдепе США уточнили, что вопросы переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия. Как заявляет Госдеп, конвенция требует подготовки ответов в течение десяти дней. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке 6 октября 2021, 15:21 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики заявил, что практика европейских партнеров на энергетическом рынке подтвердила, что они допустили ошибки. «Эта практика (европейских партнеров) еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – приводит его слова РИА «Новости». Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. «За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров – это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», – считает Путин. Президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства. В ходе совещания президент добавил, что крупнейший потребитель российского газа в Европе – ФРГ – за девять месяцев 2021 года к 2020 году получил плюс 10 миллиардов 124 миллиона кубических метров газа. «Это 131,8% к прошлому году», – пояснил он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм. Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года. Путин назвал Россию надежным поставщиком газа 6 октября 2021, 15:40 Текст: Евгения Шестак

Россия всегда являлась и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии, заявил российский лидер Владимир Путин. «Между тем, хочу отметить, Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа своим потребителям во всем мире: и в Азии, и в Европе. В полном объеме всегда выполняет все свои обязательства, все, я хочу это подчеркнуть», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, холодная зима привела к нехватке запасов природного газа в европейских хранилищах. «Быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию», – сказал он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм. Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года. Путин заявил о долгосрочной устойчивости российской экономики 6 октября 2021, 15:44 Текст: Елена Мирошниченко

Бюджетное правило и пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) дают возможность России сохранять макроэкономическую стабильность вне зависимости от мировых цен на энергоносители, заявил на совещании по вопросам развития энергетики в России глава государства Владимир Путин. «Такие наши действия, как переход к бюджетному правилу, постоянное пополнение Фонда национального благосостояния, обеспечивают долгосрочную устойчивость нашей экономике. Причем вне зависимости от внешнеполитической и внешнеэкономической конъюнктуры», – приводит его слова РИА «Новости». Также он подчеркнул, что развитие топливно-энергетического комплекса должно быть взвешенным и учитывать национальные интересы. «Наши решения по развитию топливно-энергетического комплекса нашей страны – России – должны быть взвешенными, должны учитывать наши национальные интересы и потребность наших граждан. И конечно, должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу», – добавил президент. Ранее Путин на совещании по вопросам энергетики заявил, что практика европейских партнеров на энергетическом рынке подтвердила, что они допустили ошибки. Лавров обсудил с госсекретарем США ядерную сделку Ирана 6 октября 2021, 11:19 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в пресс-службе российского МИД. «Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», – говорится в комментарии на сайте МИД. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ранее выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что соединенные Штаты рассчитывают в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности обсудить все новейшие ядерные вооружения и средства доставки. В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения». Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. В Кремле назвали «жертв» напряженных отношений России и США 6 октября 2021, 13:53 Текст: Евгения Шестак

События, которые происходят в двусторонних отношениях России и США, «ведут к страданиям» народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Вашингтон уже несколько лет проводит курс «на полное сворачивание отношений» с Москвой, что не привело ни к чему хорошему. Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Кремль анонсировал совещание Путина по развитию энергетики 6 октября 2021, 13:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин во второй половине дня среды обсудит с федеральными министрами, руководителями регионов и главами крупных компаний и госкорпораций перспективы развития энергетики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня он (президент) продолжит во многом тему, которая вчера обсуждалась. Вчера говорилось о климатических изменениях, а сегодня речь пойдет о развитии энергетики, всего сектора, в том числе с учетом тех изменений, которые будут происходить. Совещание будет важное, ориентированное на долгосрочную перспективу» – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля уточнил, что в совещании примут участие вице-премьер Александр Новак, помощники президента Игорь Левитин и Максим Орешкин, глава Минприроды Александр Козлов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Николай Шульгинов, руководитель ФАС Максим Шаскольский. Кроме того, добавил Песков, в совещании примут участие главы регионов, в частности, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В обсуждении будут участвовать и представители бизнеса и госкорпораций: президент «Лукойла» Вагит Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, глава «Роснефти» Игорь Сечин и др. «Вступительное слово Путина будет доступно вниманию», – сказал Песков. Кроме того, у президента на среду запланированы несколько рабочих встреч непубличного характера. Американский суд разрешил Тинькову доплатить 448 млн долларов налогов 6 октября 2021, 23:26 Текст: Антон Никитин

Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова более 448,9 млн долларов в качестве единовременной выплаты в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов, говорится в опубликованных в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния документах. В документе подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Ранее российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений, передает ТАСС. В минувшую пятницу Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, согласившись выплатить Налоговому управлению Соединенных Штатов 506 млн долларов. Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф. Россия оценила прагматизм США по вопросам стратегической стабильности 7 октября 2021, 00:23

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена в вопросах стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова. «Отмечаем проявление здорового прагматизма со стороны новой американской администрации. России и США удалось прийти к важным и конструктивным решениям – был продлен на пять лет договор СНВ-3», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями. В качестве другого примера дипломат привел заявление по итогам российско-американского саммита в Женеве в июне о недопустимости ядерной войны. Ермаков добавил, что Москва со своей стороны осознает ответственность за укрепление глобальной безопасности и продвигает в жизнь меры, направленные на «сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями». «Остаются проблемные моменты, во многом вызванные деструктивными действиями Вашингтона, который пытается добиться односторонних преимуществ в рамках декларируемого «соперничества великих держав», – отметил дипломат. Он указал, что развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за выхода из него США при поддержке НАТО сделал реальной угрозу появления американских ракет данного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другим негативным фактором, продолжил российский дипломат, остается деятельность США по созданию глобальной системы противоракетной обороны в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи, выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Ермаков добавил, что, несмотря на это, Россия все же рассчитывает на «конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций», но на основе взаимного учета интересов и всех значимых факторов стратегической стабильности. Накануне в администрации Байдена заявили, что «диалог по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска [конфронтации] и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран». В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения». Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД