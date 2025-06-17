Песков: График Путина на ПМЭФ будет напряженным

Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина

Монсон счел работу телохранителем Путина трудной из-за необходимости молчать

Tекст: Антон Антонов

«Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем – это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», – приводит слова Монсона РИА «Новости».

Он заявил, что способен «защищать и бороться» и что работа телохранителем могла бы оказаться интересной «на один день». Однако постоянно занимать эту должность Монсон не смог бы, так как во время встреч Путина с дипломатами и советниками «пришлось бы просто стоять и молчать».

«Я очень интересуюсь политикой», – сказал он. По словам бойца, ему интересно не просто находиться рядом, а участвовать в обсуждениях, обмениваться мнениями с иностранными послами и предлагать свои идеи.

Он заявил, что предпочел бы стать послом или специальным представителем, чтобы говорить от имени страны и сопровождать президента на переговорах.

«Это была бы работа моей мечты! А вот просто охранять его, молчать и ничего не говорить – для меня это было бы пыткой. Стоял бы рядом и думал: «Пожалуйста, дайте мне сказать хоть слово!» – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.