Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Песков: График Путина на ПМЭФ будет напряженным
График президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет напряженным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент продолжает подготовку к ПМЭФ, оставшуюся неделю он продолжит работать в самом Петербурге, пояснил Песков, передает ТАСС.
«Событий будет много, повестка дня будет очень напряженная», – добавил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что президент Индонезии Прабово Субианто отправился в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Также Кремль заявлял, что российские и турецкие представители проведут переговоры на полях ПМЭФ.
Выступление президента России на ПМЭФ намечено на 20 июня.